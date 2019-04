Un exmilitar reconoce que apuñaló a su pareja: "Perdí los papeles y antes quise arrojarme por el balcón"

Un exmilitar y taxista de profesión acusado de intento de asesinato de su expareja ha reconocido este lunes en el juicio que la mañana del 23 de agosto de 2017 "perdió los papeles" después de que un psiquiatra de un hospital madrileño le negara el ingreso hospitalario tras sufrir un brote esquizofrénico en cuyo transcurso quiso tirarse por un balcón.

"Ella dejó la relación. Me sentó mal y quise arrojarme por el balcón", ha relatado en el juicio Lorenzo J. M., quien se enfrenta a 16 años de cárcel por un delito de tentativa de asesinato y de allanamiento de morada.

En su declaración, el procesado ha relatado que sufre un trastorno de estrés postraumático derivado de los cuatro años que estuvo en las Fuerzas Armadas y una esquizofrenia paranoide. Tras dejar el Ejercito, trabajó como taxista durante catorce años. Por su trabajo, llevaba siempre consigo un pequeña navaja que usaba para cortar alimentos como fruta.

Según su relato, el día anterior a los hechos mantuvo un encuentro con la que era su pareja en el que esta le comunicó su intención de romper la relación. Tras no digerir sus palabras, quiso tirarse por el balcón, pero ella lo evitó. Hace un mes, había dejado la medicación.

"Me dijo que fuera al hospital. Allí, un psiquiatra joven y sin experiencia me dijo que no había camas suficientes y que me veía bien. No me dieron ni medicación. Me trataron de prisa y corriendo", ha apuntando, indicando seguidamente a la fiscal que sus ingresos hospitalarios eran algo habitual por su sintomatología de estrés postraumático.

Destacado Dos últimos asesinatos machistas elevan a 15 las víctimas en 2019

Nada más salir, acudió de nuevo a casa de su ya expareja para intentar retomar la relación sentimental. Ella le dijo que se fuera y él se fue a su casa, consumiendo durante toda la noche drogas y alcohol. Por la mañana, se desplazó de nuevo a casa de la mujer donde "perdió los papeles" al estar "pedo".

"No me acuerdo si la pinche. Iba pedo. Pero no quería hacerle daño", ha recalcado. Según su versión, la mujer no le quiso devolver sus pertenencias y se inició una pelea, ya que ella sabía boxeo. "Ella sabía defenderse y se fue. Yo me quedé ahí hasta que vino la Policía", ha agregado.

En cambio, la víctima sostiene que la relación se había roto dos meses antes y que esa mañana salió de su casa a las 9.00 para ir a trabajar. "Vi cómo Lorenzo estaba escondido y oculto en el rellano tras una puerta", ha recordado.

"Estaba cerrando la puerta cuando me apuñalo por la espalda. De un empujón me metió en casa y siguió el forcejeo. Logré salir y siguió con las puñaladas en el rellano. Él no decía nada", ha narrado la afectada, quien todavía está bajo tratamiento por las secuelas psicológicas que le provocó el episodio vivido.

Acusación fiscal

Según el escrito de acusación, el acusado y su entonces pareja, con la que mantuvo una relación sentimental de un año sin convivencia, abandonó sobre las 5.00 del 24 de agosto de 2017 el domicilio de la mujer tras mantener una discusión "en el transcurso de la cual le pidió que recogiera sus cosas y se marchara".

El acusado fue a su domicilio y regresó con una navaja. A continuación subió al rellano de la tercera planta donde esperó hasta la hora en que sabía que su pareja salía de casa para ir al trabajo.

Según el fiscal, la mujer, "confiadamente sin saber que el procesado la estaba esperando", trató de cerrar la puerta de su vivienda momento en el que el acusado "sin mediar palabra y con la intención de evitar cualquier tipo de defensa" le asestó una primera puñalada en el costado izquierdo.

En ese preciso instante la víctima se giró pero el acusado logró introducirla en el interior de su domicilio "cerrando la puerta en contra de su voluntad y con el fin de garantizar su ánimo de matarla".

Ya dentro de la vivienda Lorenzo le propinó varias puñaladas y pese a que la mujer cayó al suelo "finalmente pudo zafarse del procesado huyendo del lugar y pidiendo auxilio".