Abascal, sobre la eutanasia: "En el norte de Europa los ancianos salen del hospital corriendo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, cree que regular la eutanasia puede abrir la puerta a situaciones "peligrosas" en las que los ancianos queden "al albur de sus familias" en determinadas situaciones, llegando a casos similares a los de países en el norte de Europa, donde "casi salen corriendo de los hospitales porque tienen miedo de que acaben con ellos a partir de cierta edad".

Abascal ha dejado claro este lunes en una entrevista en Antena 3 que Vox no está a favor de "acabar con la vida de ningún ser humano" y ha aprovechado para mostrar su solidaridad con aquellos enfermos terminales que "quieren salir adelante" pero están recibiendo mensajes "de desesperanza y muerte".

"No pensamos que haya que facilitar que un marido pueda matar a su mujer -ha dicho sobre el caso de María José Carrasco, cuyo marido fue detenido la pasada semana por facilitarle los medicamentos que propiciaron su muerte-. Nosotros queremos pensar en aquellas personas que quieren salir adelante y en las que no está pensando nadie".

El líder de Vox cree que el Estado debe proteger "al más débil", como los ancianos o los niños que aún están en el vientre materno, y legislaciones como la de la eutanasia "son muy peligrosas" porque puedan dar lugar a situaciones finales "no queridas por el enfermo". "Hemos visto en otros países del norte de Europa que los ancianos casi salen corriendo de los hospitales porque tienen miedo de que acaben con ellos a partir de cierta edad", ha puesto como ejemplo.

Por la misma protección "de la vida", Vox aspira a derogar la actual ley del aborto y volver a una legislación similar a la de 1985, aunque "con algunos cambios" porque cree que el supuesto psicológico era "un coladero". Su propuesta a cambio es una ayuda a la natalidad y protección a las mujeres con embarazos no deseados o no previstos. "Ese tipo de políticas reducen el aborto de manera extraordinaria como se ha visto en otros países como Polonia o Hungría", ha explicado.

"Entendemos que ninguna persona puede hacer ninguna injerencia en la vida de otra. Ni siquiera una madre en una vida que no le pertenece. Tu cuerpo es tuyo, pero el que llevas dentro no", ha subrayado sin querer entrar en el debate sobre la posibilidad de cárcel para las mujeres que aborten dado lo "sensible" del tema.

Abascal ha enfatizado que Vox defiende "asuntos de sentido común" que preocupan a los ciudadanos pero que estaban sometidos a "la dictadura de la corrección de los progres". Por eso ha insistido en su apuesta por el uso de armas en defensa propia o ha defendido a su secretario general, Javier Ortega Smith, investigado por la Fiscalía por alertar en un mítin de la "invasión islamista".

Abascal ha sostenido que es un problema que "muchos españoles" viven en su entorno y por ello no tiene importancia el porcentaje actual de inmigración en España, sino que su objetivo es "alertar" ahora para evitar que se convierta en un "problema mayor". "No hemos tenido una sola actitud de xenofobia. No nos mueve el odio al de fuera, nos mueve el amor al de dentro", ha justificado.

A su juicio, para ver que hay una invasión islamista solo que hay que "salir de España", viajar al norte de Europa y visitar muchos de sus barrios. "En Francia acabará siendo un 50 por ciento más pronto que tarde, nosotros queremos advertir antes de que eso ocurra", ha insistido rechazando que el islamismo "de la sharia" pueda "echar raíces" en España.

"Eso no es islamofobia", ha defendido preguntando por qué se puede criticar al comunismo o el separatismo pero no se pueda decir que no le gusta la "cosmovisión islámica del mundo". "Igual en España hay mucha cristianofobia por parte de algunos", ha sugerido.

En este contexto, Abascal también ha abordado el matrimonio homosexual y ha defendido que se regule como una "unión civil" porque "no es lo mismo" que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, cree que "es bueno" que las personas "se unan" y ha puesto también los ejemplos de dos hermanas que puedan hacer una unión civil o dos amigos viudos que también quieran hacerlo.

Por último, sobre violencia de género, ha reconocido que Vox no tiene "la varita mágica" para acabar con los asesinatos, pero ha insistido en su propuesta de cadena perpetua para sus autores igual que para los responsables de crímenes sexuales. Su propuesta es la de una ley de violencia intrafamiliar porque no creen que la violencia esté "incardinada en el gen de la masculinidad"