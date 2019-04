Valls asegura que fue "un error" de Rivera fotografiarse con Vox y que Cs debería combatirles "en primera fila"

El exprimer ministro francés y candidato a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha asegurado este domingo que fue "un error" del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el fotografiarse con Vox en la Plaza de Colón y que su partido debería "luchar contra la extrema derecha en primera fila".

Valls se ha expresado así en un debate con la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, en el programa 'Salvados', en el que ha reafirmado su compromiso en la "lucha contra el nacionalismo, el separatismo y la extrema derecha".

El candidato se ha referido a su posición después de que Colau le afeara que Cs --que apoya su candidatura-- posase en la misma instantánea que Vox en la manifestación por la unidad de España del pasado 10 de febrero.

"A mí se me puede criticar por muchas cosas: por mis propuestas, por mi actuación. Pero hay una cosa clarísima: mi compromiso contra el racismo, la homofobia y el respeto hacia las mujeres", ha asegurado Valls.

En este sentido, el político francés ha explicado que él no pertenece a la formación naranja y que por tanto no se siente asociado con Vox. "Ciudadanos no lo está haciendo, y debería hacerlo en primera fila", ha añadido.

Asimismo, Valls se ha mostrado dispuesto a pactar con PSC o PP pero ha reconocido que "jamás" pactaría con Vox y que no será alcalde "si eso depende de los regidores" de la formación liderada por Santiago Abascal.