Sobre el respeto al Estado

Se avecina una campaña electoral, ya iniciada en realidad, crispada y bronca. La moción de censura de la primavera pasada pudo tener un punto de maquiavelismo, pero fue constitucional, y suele olvidarse que Sánchez ofreció previamente retirar la moción si Rajoy dimitía y nombraba su partido otro presidente del gobierno, lo que se rechazó. Quizás Rajoy midió mal sus fuerzas y se perjudicó, no solo a sí mismo sino, a la postre, y como vemos hoy, a todos los más fieles que tenía en su partido. Poco autocrítico con la gran corrupción del partido, tuvo cierta lógica lo que le pasó.

Desapruebo, como tantos otros, la condescendencia y la búsqueda de diálogo de Sánchez con el separatismo catalán, pero veo erróneos los excesos de la oposición al criticarle. En cuanto al encuentro de Sánchez con Torra en Barcelona, volviéndose con un papel con 21 puntos de las peticiones del presidente títere catalán, que además mantuvo secreto, posibilitando que las disparatadas peticiones (incluido el famoso ‘relator’) las conociéramos cuando Torra quiso, fue una torpeza de Sánchez que hizo en esto un verdadero papelón. Pero es incierto que el PSOE se hubiera hecho ‘socio’ de los independentistas o que hubiera ‘pactado’ con ellos, siendo que obtuvo solo de ellos un provisional y precario apoyo; y me pareció excesivo escuchar de Casado en televisión que el presidente era un traidor y un felón. Los insultos erosionan la calidad de la democracia. Lo cortés no quita lo valiente. No le he escuchado a Rivera palabras tan gruesas, pero sí se le ve algo vehemente y crispado en sus críticas a Sánchez, perdiendo su calma y facilidad de palabra habituales. Con honrosas excepciones (Inés Arrimadas, entre ellas), en las críticas a Sánchez sobra vehemencia y falta pedagogía.

Los políticos deberían tener más respeto al Estado y al ciudadano. Actuaciones como la reunión Sánchez-Torra o acusaciones insultantes al presidente del Gobierno, que apoyó en su momento la aplicación del art. 155 y creo que siempre ha aludido a dialogar con los separatistas dentro de la ley y de la Constitución, dañan la imagen del Estado. En estos días el magistrado Marchena, conduciendo serenamente el juicio al ‘procés’, está dando una buena lección práctica sobre el funcionamiento eficiente de nuestro Estado de derecho.

Saber estar a la altura de las circunstancias depende de la categoría de cada uno, que no la da el mero poder del que se disponga. Recuerdo una anécdota que leí en una revista hace años contada por el expresidente Calvo-Sotelo, sucedida en una reunión suya con Arzalluz. Contaba el expresidente que Arzalluz, tras entrar a su despacho, le dijo que venía de Francia, donde había hablado con los etarras y que ni él ni la ETA estaban nada de acuerdo con la política del Gobierno. Calvo-Sotelo explicaba que contestó al dirigente nacionalista que junto a su despacho había un guardia civil y que si él le daba la orden de que lo detuviese allí mismo, lo haría sin dudarlo. Y supongo que era cierto lo afirmado en la contestación espontánea del presidente, seguro que dada sin haberse estudiado antes los aspectos jurídicos de su afirmación (aun detenido, no hubiera tardado nada en ser soltado, incluso de haberse formulado una denuncia a la Fiscalía). Pero el presidente detectó con nitidez lo que de chulería y chantaje al Estado había en la actitud y afirmación del nacionalista. Defendió bien la dignidad del Estado y de su cargo. Le recordó a Arzalluz que él podía hablar solo por el PNV y no por los terroristas, ni por una imaginaria nación vasca que los nacionalistas, como hoy hacen los separatistas catalanes, tienden además a creerse que representan solo ellos.

Resulta estridente la diferencia entre el comportamiento y sentido de Estado de Calvo-Sotelo, en la anécdota referida, con la reunión de Sánchez con Torra, tragando el primero la rueda de molino de todo el archisabido y grotesco argumentario separatista, disfrazándolo de inicio de una negociación política seria, e intentando, a ver si con ello se conseguía el apoyo a los presupuestos, retrasar lo más posible el escándalo que el conocimiento de las peticiones de Torra con toda seguridad iba a producir. Añoramos muchos la política de la Transición.

José Luis Moreu Ballonga es catedrático de Derecho civil