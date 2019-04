La campaña no ha empezado, pero los candidatos de todos los partidos ya están en 'modo elecciones'. Por eso, empieza a ser habitual su presencia en programas de televisión en los que, en principio, no es habitual verlos. El popular Pablo Casado estuvo este martes en 'El Hormiguero', después de pasar hace unos días por el programa de Ana Rosa Quintana, donde este miércoles ha estado también el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Además de una entrevista con la presentadora, y al igual que hizo Casado, Iglesias se ha sometido a las preguntas de unos colaboradores muy especiales: los niños. Y como los más pequeños no tienen tantos reparos como los mayores, le han preguntado de todo: por su dinero, por su primer amor, por las peleas en la izquierda... y a nada se ha negado e contestar el político madrileño, aunque algunas ha sabido torearlas con gracia.

Es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando ha contado cuánto dinero tiene. "En el bolsillo no tengo nada, pero las cuentas bancarias las puedes mirar en internet. Antes tenía más dinero, ahora por desgracia tengo una deuda de 30 años", ha respondido Iglesias.

A la pregunta de una niña, el político ha contado que su primer amor fue Laura, una compañera de segundo de BUP que le dio calabazas: "Laura, si me estás viendo, espero que te acuerdes de mí".

Y en cuestión de afectos, también ha dejado una respuesta que quizá haya resultado inesperada para muchos. Si hubiera un incendio en el Congreso y tuviera que elegir entre salvar a Casado, Albert Rivera o Aznar, elegiría al líder del PP: "Porque se ha portado muy bien conmigo en cosas personales. Irene y yo tuvimos dos hijos prematuros, él también, y se portó muy bien. A pesar de que políticamente no tenemos nada que ver, hay un afecto personal", contó un sincero Iglesias.

A pesar de su corta edad, los 'miniperiodistas' también se han atrevido con preguntas de calado, y han querido saber por qué la izquierda está tan dividida. "Tienes toda la razón, algunas mañanas me pregunto lo mismo, porque a veces pasamos más tiempo peleándonos entre nosotros que solucionando problemas", ha admitido el entrevistado.

Gracias a los niños, también hemos sabido que en la casa de los Iglesias-Montero cocina él y que es un gran cocinero. "Me sale muy bien la lubina al horno y también los arroces, aunque no me atrevería a decir que sé hacer paella", ha dicho.

Las preguntas han llegado hasta el guardarropa de Iglesias, que ha contado que tiene solo dos pares de zapatos "y muchas zapatillas de deporte".

Y sobre la posibilidad de que su pareja, Irene Montero, sea presidenta del Gobierno, él lo tiene claro: "Ahora me toca intentarlo a mí pero, quién sabe qué ocurrirá en el futuro. Irene será buena en cualquier cosa que haga, aunque en esto no soy muy objetivo", ha dicho.