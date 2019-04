Casado desvela sus habilidades musicales tocando el bajo en 'El Hormiguero'

Pablo Casado demostró su faceta menos política y más artística arrancándose a tocar el bajo, la noche de este martes, en 'El Hormiguero', tras la insistencia de Pablo Motos que quería que demostrase la utilidad de sus años de conservatorio. Antes del momento musical, no obstante, hubo tiempo para una ligera entrevista en la que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno aseguró que si llega a La Moncloa está dispuesto a cerrar TV3 y a aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución "el tiempo necesario y en las competencias que lo precisen". La conversación también le sirvió para charlar sobre su vida privada y para lanzar algún que otro mensaje al presidente del Gobierno: "¿Por qué no viene aquí Sánchez y por qué no me acepta el cara a cara que le he pedido?".

Durante su intervención en el programa de Antena 3, Casado repasó las principales medidas que adoptaría en caso de que logre gobernar tras las elecciones del 28 de abril. Además, obsequio a Motos con una caja de tomates cherry de Almería que, aún así, no servirían para suavizar las preguntas, según le dijo el propio presentador.

Sobre el problema de Cataluña, el líder del PP ha vuelto a defender que habría que aplicar la ley de partidos políticos de 2002 para ilegalizar los CDR y modificar la ley para su financiación.

Su propuesta es un "plan de concordia y de unidad" para resolver el problema catalán. "El independentismo se ha cargado Cataluña" y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "no hace nada porque necesita los votos de Torra", ha lamentado Casado.

Ha admitido también que ha procedido a una "renovación tranquila" de las listas al Congreso, que es reflejo del nuevo equipo que dirige el partido, pues después de dos décadas "viene bien dar oportunidades a gente nueva".

Casado también se ha referido a la caída de votos del PP en las dos últimas elecciones generales y lo ha atribuido a la crisis económica, a la corrupción y al "tema de Cataluña".

Ha señalado que ha trabajado con los dos expresidentes de su partido que le han precedido, José María Aznar y Mariano Rajoy, si bien ha desvelado que él es natural de Ávila y, por tanto, su referencia política es Adolfo Suárez.

Casado ha vuelto a explicar a Pablo Matos su posición sobre el aborto, las pensiones, el salario mínimo interprofesional o cómo hacer frente a una nueva recesión y ha concluido su aparición en el programa tocando el bajo, instrumento que aprendió tras estudiar ocho años en el conservatorio, según ha desvelado. Casado compartió la singular escena a través de Twitter, asegurando que se lo pasó "genial".

🔝 Me lo he pasado genial en @El_Hormiguero 🐜🐜. Gracias a Pablo Motos, a su estupendo equipo y a Trancas y Barrancas 😂 Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y con los telespectadores de @antena3com 👏 | Os dejo con ‘Uptown funk’ 🤗 ⤵#PabloCasadoEH pic.twitter.com/TqgQhL1ksH — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 2 de abril de 2019

Pero no soló de política se habló en el plató. Casado, que ya es el tercer candidato a la presidencia del Gobierno que visita el programa, contó cuál es la explicación que les da a sus hijos para justificar sus ausencia en estos días de campaña. El político asegura que les dice a sus pequeños que está participando en un concurso, y que por eso sale tan a menudo en televisión. "Les he dicho que si gano el concurso les regalaré un perro", añadió. Este último comentario no sentó muy bien en las redes, y hasta el propio Trancas -una de las hormigas- quiso dejar claro al líder del PP que "a los perros no se les compra, se les adopta".