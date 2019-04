Podemos presenta una denuncia ante la Comunidad contra el Obispado de Alcalá por los cursos contra la homosexualidad

El Grupo Parlamentario de Podemos ha presentado esta mañana en el registro de la Comunidad de Madrid una denuncia contra el Obispado de Alcalá por los cursos contra la homosexualidad, al entender que pueden ser objeto de "infracción muy grave" con sanciones de hasta 45.000 euros, según recoge la Ley regional de Protección integral contra la LGTBIfobia.

El diputado Eduardo Rubiño ha explicado que han presentado la denuncia ante la Consejería de Políticas Sociales contra el Obispado, a raíz de la información de 'eldiario.es' sobre un caso de una persona (un periodista de este medio) que habría asistido a "terapias curativas de la homesexualidad" con "recursos y personal" del Obispado.

Una vez que llega la denuncia al registro de la Comunidad de Madrid, la Consejería en cuestión recaba información y si considera que se incumple la normativa de la materia -en este caso la Ley LGTBI-, se abre un expediente sancionador, han informado a Europa Press fuentes regional.

Para Rubiño, "es un absoluto escándalo". "Las terapias de aversión y conversión de la sexualidad son totalmente ilegales en la Comunidad de Madrid gracias a la ley LGTBI que aprobamos al comienzo de la Legislatura", ha señalado al tiempo que ha añadido que con la denuncia exigen al Gobierno regional que "haga cumplir esta ley inmediatamente".

Junto con la denuncia, va la información del medio y otros testimonios de personas que han pasado por estas terapias. "Ni nuestro amor ni nuestra identidad necesitan cura", ha reivindicado el parlamentario de Podemos, que ha narrado en Ttwitter que hace unas tres semanas una persona víctima de este mismo caso se puso en contacto con él para contarle los hechos, "aunque no se sentía preparado para sacarlo a la luz por diversos motivos".

"Las víctimas existen y son muchas", ha indicado el diputado, quien ha señalado que el relato de esta persona es "espeluznante en cuanto a lo que comportan estos procesos, los ejercicios que les proponen y la presión que ejercen" -el testimonio de esta persona en cuestión se recoge en la denuncia-.

"Prácticas basadas en teorías completamente acientíficas que tratan de negar la homosexualidad calificándola como 'heridas en la masculinidad', achacándola a complejos, supuestos traumas", continúa Rubiño, quien explica que, según la 'teoría' de esta 'terapia', "realizada por una señora que no está colegiada (y que por tanto incurre en claro intrusismo profesional) la homosexualidad no existe, sino que son proyecciones hacia el sexo masculino debidas a que no nos sentimos lo suficientemente hombres".

