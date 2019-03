Vox Cuenca se equivoca de Cuenca

La delegación de Vox en Cuenca anda un poco despistada. El partido de Santiago Abascal ha colgado este martes en las redes sociales la convocatoria a un acto previsto para el próximo jueves en la ciudad. Pero el cartel no le ha quedado demasiado bien.

La imagen muestra al protagonista de encuentro con los votantes, el candidato al Congreso por la provincia, que se llama Iván Vélez. La foto es correcta, pero el nombre que aparece en el póster es José Manuel Menéndez.

Pero no es este el principal fallo del cartel. El rostro de Vélez aparece sobreimpresionado en una vista de general de una ciudad... que no es Cuenca. En realidad sí es Cuenca, pero no la ciudad española, sino su hermana ecuatoriana.

La foto muestra la catedral nueva de la urbe latinoamericana, en lugar de las famosas casas colgadas de la Cuenca española.

Vox Cuenca colgó en su cuenta de Twitter el anuncio ya corregido. HA

La burla de las redes sociales ha evidenciado el error, y Vox no ha tardado en eliminar el cartel y colocar otro correcto, además de pedir disculpas por el fallo.

Aún así, la foto errónea se ha extendido por las redes sociales, para hilaridad de los internautas.