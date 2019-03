Rivera ficha al abogado del Estado que vio rebelión en los líderes del 'procés'

La política de fichajes de Ciudadanos no cesa. Albert Rivera sumó este domingo a sus listas para el 28 de abril a Edmundo Bal, el abogado del Estado que defendió acusar por rebelión a los líderes independentistas y fue destituido por el Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado.

El presidente de los liberales se guardó el golpe de efecto para el sábado, 24 horas después de la manifestación del secesionismo en el centro de Madrid. "Él es un héroe nacional -publicó en Twitter-, un defensor leal y valiente de nuestra democracia y nuestra Constitución".

Edmundo Bal fue jefe de lo Penal de los servicios jurídicos del Estado y hasta noviembre había participado en causas como la del 'procés' y la de Gürtel. El Gobierno, sin embargo, alegó la "pérdida de confianza" como razón para su cese después de sostener que los procesados tras el 1-O debían ser acusados por rebelión. La abogada general, Consuelo Castro, se limitó a señalar los delitos de sedición y malversación.

"Me cesaron porque quería que mintiera y me negué", defendió Bal el domingo en el acto de Majadahonda en el que Ciudadanos anunció su incorporación al proyecto de Rivera. Ocupará el cuarto puesto en la lista por Madrid y, según sus palabras, se siente "cómodo" con la decisión adoptada. "No puede ser que llamemos un héroe -matizó, en todo caso- a quien simplemente quiere cumplir con su obligación".

El fichaje le permitió a Rivera volver a arremeter contra Pedro Sánchez. Reivindicó haber atraído a sus filas a quien fue "purgado" por el Gobierno del PSOE y señaló que, mientras tanto, el "aliado" del jefe del Ejecutivo es Quim Torra.

El discurso coincide con el de Pablo Casado en el PP. "Máximo aliado" de los independentistas, elevó este domingo su reproche a Sánchez el líder de los populares. Hay una pugna en la derecha por abanderar la oposición al secesionismo y la defensa de la unidad de España. Es el mensaje con el que Ciudadanos ya ganó las elecciones en Cataluña y Vox irrumpió en el Parlamento andaluz.

Rivera censuró este domingo a Sánchez no haber "dado la cara" tras la manifestación del independentismo. Y a Casado llegó a acusarle de "estar diciendo, de nuevo, que quiere pactar con los nacionalistas".