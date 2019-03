Savater me preocuparé cuando populismo de derechas saque 5 millones de votos

El filósofo Fernando Savater ha reconocido este miércoles que en política le preocupará cuando haya populismos de derechas que, como ocurrió en las pasadas elecciones con Podemos, saquen cinco millones de votos.

"Cuando se me pase el susto por lo de Podemos igual empiezo a preocuparme por lo de Vox", ha confesado a los medios antes de participar en una tertulia con el crítico César Pérez Gracia dentro del ciclo 'Trayectorias' de la Universidad de Zaragoza.

Preguntado por si los políticos actuales deberían tener miedo a algo, ha advertido de que los políticos "somos nosotros. El único régimen político que hay en el que la culpa es de los ciudadanos es la democracia" y por eso ha rechazado que la gente se queje de sus representantes. "Como si eso nos excusara a los demás", ha enfatizado.

En este sentido, tampoco comparte la idea de que la sociedad española esté retrocediendo 40 años y se ha sorprendido de que ahora "todo el mundo es antifranquista" cuando "antes no había tantos. Solo había que ir a la cárcel y ver que no eramos muchos".

A su juicio, "son tópicos de la gente que quiere excusar sus hostilidades políticas inventándose la figura de Franco, que no tiene que ver ni con la política actual ni con nuestros problemas".

Sobre el independentismo catalán, ha reconocido que le preocupa pero también le aburre porque es "un nacionalismo esnob", el "rasgo cultural por excelencia" que caracteriza a este colectivo y sus "ganas de dar lecciones sobre lo que les ocurre".

No obstante, ha recordado que el nacionalismo que más le preocupó y entorpeció su vida fue el nacionalismo vasco, porque lo vivió "más cerca" y porque "no era una discusión teórica sino que estaban matando gente", ha subrayado.

También ha reconocido desde hace tiempo que es un "conservador" pero porque "todos los que luchamos por nuestro país luchamos por las cosas dignas de ser conservadas, como es la democracia, la separación de Poderes y una cultura "muy digna de aprecio, de mantenimiento y apoyo". "Ser conservador es una muestra de salud mental", ha sentenciado

Por último ha confesado que su faceta de escritor "se acabó" y es que, ha asegurado, "nunca he necesitado escribir, solo era una forma de ganarme la vida sin trabajar mucho", no era una necesidad "convulsiva" sino "algo que me gusta hacer de vez en cuando".

Por eso, y salvo, como ha apuntado el crítico César Pérez, haya una segunda parte, su última obra, 'La peor parte', un libro de "memorias de amor", se publicará en septiembre.