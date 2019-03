Maestros vagos

Rajoy tenía un primo catedrático negacionista del cambio climático y por eso decía que no debíamos preocuparnos. No sé qué primos asesoraron a este y otros presidentes en materia de educación. Yo en cambio tengo a un hermano maestro, interino, que ha estado en 19 colegios en los últimos 10 años.

A menudo le pico diciendo que es un vago, que los maestros no trabajan y que para puteados los científicos. Sale con la milonga de las oposiciones y le digo que yo paso unas cada 6 meses, de méritos. Y mis becarios, los mejores de su promoción y con un máster (no regalado) ¡ganan el salario mínimo! Suerte que cotizan. Así pasamos algunas comidas de domingo, con mi madre, que siempre nos inculcó que la mejor herencia es una buena educación. Por eso no tengo un Ferrari acorde con mi apellido (todavía). Debería saber que lo digo en broma porque considero que la educación es lo más importante, pero se pica. Cosa de hermanos. Pero dice realidades que me preocupan. A la educación pública le pasa lo que a la ciencia. Está muy jodida. Entre muchas cosas es porque no tiene estabilidad. En muchos coles cambian más de la mitad de los docentes de un año para otro y así no se puede tener un Plan Educativo de Centro, el famoso PEC, en el que todos los docentes se sientan protagonistas para su ejecución.

Muchos chavales en estos centros salen gracias a la heroicidad de sus maestros. Terminen de joder la ciencia si a cambio salvan la educación. Aunque tú, Andrés, tú eres un vago. Lo hablamos el domingo.

Alberto Jiménez Schuhmacher es jefe del grupo de Oncología Molecular del IIS Aragón