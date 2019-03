Trampas electorales

Con más opciones para el votante, con nuevos sucedáneos -Vox es hoy al PP lo que Podemos fue al PSOE- y con retos diferentes, esta precampaña electoral empieza con las trampas de siempre: digo una cosa y la contraria, vendo en Murcia lo que niego en Aragón… Los políticos siguen sin enterarse de que una de las cosas que los electores reclaman a gritos es la claridad y el compromiso previos con los pactos postelectorales. Decir de antemano con quién pactarían y con quién no lo harían jamás debería ser obligado y obligatorio para no engañar a nadie. En esta campaña con cepos, la clave parece ser el centro. Casi todos se lo disputan y nadie lo ocupa: el PSOE se ha escorado hacia ya no se sabe dónde, al PP no le queda otra que derechizar su mensaje para defenderse de la competencia y Cs renunció expresamente a cualquier tentación socialdemócrata para entregarse al liberalismo económico propio de las derechas. Pero ahí está Albert Rivera, vendiendo nueva imagen y haciendo vieja política: en Andalucía puedo cohabitar con Vox y en Aragón no descarto pactar con el PSOE. Eso no es centro ni equidistancia, es puro interés y ansia de poder. Otra trampa más que el personal conoce y en la que no va a caer. Dejen de pensar que los votantes somos tontos, por favor, que al final ofende.