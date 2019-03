El PSOE carga contra Soraya Rodríguez y Cs estudia ficharla

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha afirmado este jueves que la exportavoz del grupo socialista en el Congreso Soraya Rodríguez "se va porque se le ha acabado la posibilidad de vivir de la política dentro del PSOE y lo que quiere es seguir viviendo de la política en otro sitio".

Puente ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de un acto de homenaje a título póstumo en la FEMP a Tomas Rodríguez Bolaños, después de que Rodríguez, también exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional, pidiera la baja como militante del PSOE de Valladolid, con críticas a la dirección del partido por su "política con el independentismo catalán".

"Es una decisión claramente en clave de supervivencia personal. Uno no deja el PSOE por diferencias con la dirección después de 30 años de militancia", ha dicho el también alcalde de Valladolid.

Ha explicado que él lleva también 30 años en política en los que ha tenido "diferencias de todos los colores" con las direcciones provinciales, autonómicas y federales y nunca se ha "ido del partido".

"Lo que he hecho es trabajar democráticamente para cambiar esas direcciones. Soraya se va porque se le ha acabado la posibilidad de vivir de la política dentro del PSOE y lo que quiere es seguir viviendo de la política en otro sitio", ha subrayado.

Ha apuntado que parece que hay partidos dispuestos "a recogerla", formaciones que "venían a regenerar la democracia y se van a conformar con reciclarla", en referencia a Ciudadanos.

"Creo que los políticos que no demuestran principios y coherencia, entre todos deberíamos hacer una especial de cordón sanitario y evitar que sigan contagiando la vida política española con su falta de principios y de ideología", ha agregado.

POSIBLE FICHAJE EN CIUDADANOS

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no se ha cerrado este jueves a la posibilidad de fichar a la exportavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados.

"No puedo descartar nada", ha respondido Rivera en una entrevista en Antena 3, en la que ha asegurado que no ha llamado a Rodríguez y en la que sí ha querido subrayar su intención de crear un gran espacio político de centro que una a los españoles.

Rivera no ha confirmado el paso de Rodríguez a Ciudadanos, pero ha dicho que es "normal" que haya quienes no se sienten cómodos dentro del PSOE debido a que su secretario general, Pedro Sánchez, se ha "escorado" hacia posiciones "radicales".

"Y Soraya Rodríguez, por lo que he leído en su carta, es exactamente eso", ha recalcado el líder de Ciudadanos, para quien la exdirigente socialista es una persona "capaz, moderada y que, inequívocamente, ha defendido la Constitución".

No obstante, ha insistido en no hablar de fichajes, sino únicamente del "respeto" que le merece el trabajo que ha realizado "más allá" de las diferencias que puedan mantener ambos.

En declaraciones también a Antena 3, Soraya Rodríguez ha asegurado que no tiene ninguna propuesta de Cs y que no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, más de allá de volver a su vida privada y a su profesión de abogada.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado este miércoles que un posible fichaje de la exportavoz socialista en el Congreso de los Diputados Soraya Rodríguez por parte de Ciudadanos le produce "tristeza" en lo personal y "horror político".

Ábalos, que ha participado en un acto organizado por Fórum Europa en Almería, se ha referido al abandono del partido de Soraya Rodríguez, que ha argumentado discrepancias con la dirección por su "política con el independentismo catalán".

Según el dirigente socialista, Rodríguez solo se dio cuenta de ese supuesto "coqueteo" del PSOE con los independentistas cuando "ha dejado de ser diputada".

En cuanto a la posibilidad de que la exportavoz vaya en las listas de Ciudadanos a las elecciones europeas, Ábalos ha señalado: "Me produce tristeza por un lado en lo personal y horror político por otro".

"Esto es promover el transfuguismo. No hay otra. Aquellos que hablaron de la nueva política practican ahora lo peor de la vieja política", ha añadido.

Se ha preguntado si da igual "dónde estés por estar", sin tener en cuenta el proyecto político o si es de izquierdas o derechas, y ha apuntado que algo así solo se puede deber a tener "mucho interés personal o una altísima consideración hacia sí mismo".

"Yo no podría reconocerme en un partido de derechas estando toda mi vida en uno de izquierdas. Me traiciono a mí mismo, me quedo sin memoria que reivindicar. Me duele en todos los sentidos esa forma de actuar", ha apostillado.

Por otro lado, ha dicho que frente a un PSOE socialdemócrata "fortalecido, cohesionado" existe una derecha "fragmentada, radicalizada, que se ha ido a un extremo y abandonado la centralidad política, que es dónde se producen los grandes acuerdos".

Ha criticado al PP por el regreso a un discurso "exaltado" y un "afán por imitar a quienes están en el extremo", mientras que de Ciudadanos ha reiterado que han caído en los "peores vicios de la vieja política", como son "el tacticismo y el cortoplacismo".