Cómo darse de baja para no recibir propaganda electoral

El calendario electoral está que arde. Con la cuádruple convocatoria que asoma en el horizonte -generales, autonómicas. municipales y europeas-, repartida en las dos citas del 28 de abril y el 26 de mayo, los ciudadanos tenemos poco margen de escapatoria al bombardeo informativo que se nos viene encima.

Pero algo sí podemos hacer. No es gran cosa, pero al menos aliviará un poco el trabajo de nuestro buzón. Todos los votantes tienen derecho a solicitar al INE (Instituto Nacional de Estadística) que sus datos no sean entregados a los partidos para que estos hagan sus envíos de propaganda electoral. De este modo, las formaciones no podrán mandarnos los clásicos sobres con papeletas que son un clásico de las semanas de campaña.

El 'chivatazo' lo ha dado una usuaria de Twitter, @alemanita, que linka incluso la dirección desde la que puede llevarse a cabo la operación.

¿Sabíais que se puede uno dar de baja del registro que después usan los partidos políticos para mandar propaganda? Pues se puede, y lo acabo de hacer. Dad las gracias a la amiga que me lo ha soplado. :)https://t.co/jJbitP6M2n — Alemanita (@alemanita) 5 de marzo de 2019

Se trata de un apartado de la página del (en este enlace) al que puede acceder cualquier persona inscrita en el censo electoral.

A partir de ahí, el programa exige un certificado electrónico del Ministerio de Política territorial y Administraciones Públicas o una entrada en el sistema Cl@ve.

Este último envía al usuario un SMS con un número PIN que le permite entrar en la página. A partir de ahí, solo hay que marcar la casilla que "excluye" de la entrega de información a los partidos.

Este sistema para librarse de la propaganda electoral también afectará a los medios electrónicos. Aunque no garantiza que nos libremos del todo de la publicidad política, ya que desde la aprobación el pasado noviembre de la nueva Ley de Protección de Datos, "los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral".

Este punto de la normativa, que abre a los partidos la posibilidad de vigilar la actividad de los ciudadanos en las redes sociales, ha resultado muy polémico. Tanto, que el propio Defensor del Pueblo ya ha anunciado que lo recurrirá ante el Tribunal Supremo.

Sea cual sea la decisión del Supremo, al menos podemos despejar nuestros buzones. Y de paso, ahorrarle al medio ambiente todo el papel que cuesta imprimir las papeletas.