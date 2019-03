Fallece Martí Galindo, el mítico colaborador de ‘Crónicas Marcianas’

El actor Martí Galindo, conocido por ser el compañero de Xavier Sardá en ‘Crónicas Marcianas’, falleció este domingo a los 81 años de edad, según confirmó la presentadora Paz Padilla a través de una publicación en Instagram. En su personaje del señor Galindo hacía de contrapunto humorístico al presentador del programa que, emitido entre 1997 y 2005, se convirtió en uno de los más exitosos de la televisión española.

Galindo abandonó ‘Crónicas Marcianas’ en 2002, con 65 años y después de que la productora decidiera prescindir de su personaje, por lo que se jubiló y aprovechó para dedicarse a sus grandes pasiones: la música, la ópera y, por supuesto, el teatro. El actor había debutado en esta materia mucho antes, en 1963, en el Teatro Calderón de Barcelona, su ciudad natal, con ‘El hombre, la bestia y la virtud’ de Luigi Pirandello.

Paz Padilla colaboró en ‘Crónicas Marcianas’ durante dos años, desde el estreno del programa hasta 1999, por lo que dio la triste noticia a través de Instagram asegurando lo “fácil” que era trabajar con Galindo: "Estoy muy triste!! Martí Galindo era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso,una persona como pocas hay, hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas, todos te queríamos.Bon viatge amic, et recordaré sempre".

Galindo apareció por última vez en televisión en el programa de Telecinco ‘Qué tiempo tan feliz’, en febrero de 2017. Martí Galindo felicitaba en un vídeo a su antiguo compañero, Xavier Sardá, por su reciente publicación.