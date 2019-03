Iceta insta a Torra: elecciones o cuestión de confianza si no hay presupuestos

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado este domingo que si finalmente no se aprueban los presupuestos de la Generalitat, el presidente catalán, Quim Torra, debería someterse a una cuestión de confianza o bien convocar elecciones, ya que "lo demás es querer aferrarse a la silla".

En declaraciones en el Día de Andalucía en Terrassa (Barcelona), Iceta ha apostado por esta segunda opción si las cuentas catalanas no prosperan: "Debería convocar elecciones cuanto antes, porque está claro que no son capaces de gobernar. Cataluña necesita un buen Gobierno y ellos no son capaces de proporcionarlo".

"Si un Gobierno no es capaz de aprobar los presupuestos, tiene solo dos salidas: o cuestión de confianza o convocar elecciones. Lo demás es querer aferrarse a la silla, sin proyecto, sin rumbo, con división y enfrentamiento entre ellos; es una pérdida de tiempo y energías y, por lo tanto, es perjudicar los intereses de Cataluña", ha afirmado.

Iceta ha sido preguntado por otro lado sobre las palabras del antiguo líder de Unió Josep Antoni Duran Lleida en una entrevista con El Periódico, en la que ha explicado que "Mas rechazó que Cataluña votase una oferta de Mariano Rajoy" unos meses antes de la consulta soberanista del 9-N.

"Desconozco los detalles, no tengo ninguna duda de que lo que dice Duran es cierto, lo doy por bueno. Aquí lo que está clarísimo es que no hay otra solución que no pase por un diálogo dentro de la ley, y eso es Pedro Sánchez", ha expresado. Para el dirigente socialista, estas declaraciones evidencian que "la derecha ha sido muy hipócrita", pues, ha dicho, "el último pacto que hemos visto es que se pusieron de acuerdo las derechas y los independentistas para tumbar el Gobierno de Sánchez. Es el único acuerdo que conocemos".

Por último, respecto al hecho de que Inés Arrimadas (Ciudadanos) deje el Parlamento catalán para concurrir en las listas al Congreso, Iceta ha considerado que el PSC se verá reforzado, pero "no solo porque se va a Madrid, sino porque se ha demostrado que votar a Ciudadanos no sirve de mucho".

"Han ganado las elecciones y nadie lo ha notado en nada, y a las primeras de cambio se va a Madrid", ha dicho Iceta, quien ha añadido que él "apuesta por ganar al independentismo desde Cataluña con una propuesta catalanista y progresista".