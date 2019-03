Miguel Mena, periodista de ‘Radio Zaragoza’ y director de ‘A vivir Aragón', contó este jueves su testimonio como víctima de abusos sexuales por parte del fundador del Atlético, Manuel Briñas. Según contó Mena en ‘Cadena SER’, se decidió a revelar su historia a raíz de la oleada de denuncias que están surgiendo en todo el mundo. Además, verlo tantas veces en los medios como una persona ejemplar, como emblema del equipo madrileño, le resultaba “muy humillante”. El marianista confesó en una llamada telefónica: "Sí, te hice daño".

Los abusos que sufrió el periodista tuvieron lugar de manera esporádica en los años 1973 y 1974, cuando él tenía 13 y 14 años. En su mayoría tuvieron lugar en los campamentos de los ‘scouts’, que Mena frecuentaba durante su infancia, y alguna vez también sucedieron en el botiquín de los vestuarios del colegio Amorós, de Carabanchel Alto, en Madrid.

El nombre de Briñas comenzó a verse relacionado con los abusos sexuales el pasado 13 de febrero, cuando el periódico ‘El País’ abrió la veda publicando uno de estos casos. Esto acabó por destapar tres décadas de agresiones sexuales a niños en dos colegios de la capital española: el Hermanos Amorós -donde estudiaba Miguel Mena- y el de Santa María del Pilar, en el distrito de Retiro.

Destacado Los marianistas investigan los abusos del fundador de la escuela del Atlético

Mena contó en el programa ‘La Ventana’ que el año pasado, mucho tiempo después de que sufriese las agresiones, se decidió, por fin, a hablar con su abusador. Briñas admitió entonces, en conversación telefónica, lo ocurrido: “Sí, te hice daño”.

"Los abusos terminaron una noche cuando lo intentó en una excursión a Buendía y yo me armé de valor y le di un manotazo. Entonces se retiró y nunca lo volvió a intentar. Yo seguí yendo a los campamentos porque allí estaban todos mis amigos y era mi vida normal entonces." , cuenta Miguel Mena.

Asimismo, hizo hincapié en que otras víctimas se han puesto en contacto con él para pedirle que lo contase, y que por eso mismo decidió dar el nombre del fundador del Atlético. "Esta semana me escribió uno de ellos que sufrió abusos cuando tenía 7 años, en el campamento, me decía que nunca había sido capaz de decírselo a nadie y me rogaba que le diera la máxima difusión", aseguró.

No obstante, quiso dejar claro que también tiene muy buenos recuerdos de su estancia en el colegio, que tuvo profesores de los que guarda “un gratísimo recuerdo” y que no todos eran como Briñas. “Ellos no tienen la culpa”.