La Xunta de Galicia prohibirá y rechazará "cuanto antes, si puede ser ya el próximo curso", la matriculación de alumnos en edad infantil (0-3 años) que no hayan cumplido con el calendario de vacunación obligatorio.

Según ha avanzado este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en conferencia de prensa, en otras etapas educativas es difícil porque hay vacunas que no son obligatorias.

Para poner en marcha esta medida, el presidente gallego ha esgrimido la necesidad de proteger a los niños y a la sociedad en su conjunto de "corrientes muy peligrosas, como las antivacunas que, lamentablemente, en el siglo 21 se están dando; y en Galicia, con intensidad", ha señalado.

En cualquier caso ha destacado que "la mayoría de los padres no hacen caso a este tipo de propuestas", que ha considerado "políticas" y que están "desacreditadas científicamente", tras lo que ha insistido en que hay un calendario gratuito en la sanidad pública para vacunar a los niños.

Núñez Feijóo, de todos modos, ha hecho un "llamamiento muy serio" a los padres para que adopten medidas porque tener al día las vacunas del calendario obligatorio "será un requisito para poder estar matriculado" en un centro de educación infantil, hasta los tres años.

"Si no vacunan a sus hijos conforme al calendario obligatorio, hay un alto riesgo de no poder llevarlos a las escuelas infantiles. Lo decimos desde ya para que no haya sorpresas", ha advertido.