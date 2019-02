Tardà, al salir del Supremo: "Este juicio no tiene ni pies ni cabeza"

El diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha considerado este miércoles, tras su declaración en el Supremo como testigo del juicio del 'procés', que el juicio "no tiene ni pies ni cabeza" y está únicamente "inspirado en la venganza" y en "escarmentar al pueblo de Cataluña".

En declaraciones a la salida del Supremo, tras haber sido este miércoles el primer testigo en declarar, Tardà ha opinado que "a medida que avanza el juicio va quedando demostrado que las personas que están siendo juzgadas son inocentes, demócratas, representantes de un pueblo indefenso y cívico".

"Este juicio no tiene ni pies ni cabeza. Es un juicio inspirado en la venganza", ha sugerido el diputado, que ha considerado que el Estado sintió una "humillación absurda" en el 1-O que "se ha traducido en un juicio inspirado en la venganza y con voluntad de escarmentar al pueblo de Cataluña".

Para Tardà, el único resultado debe ser la "absolución" y "el Estado deberá pedir perdón por lo acaecido", ha aseverado el dirigente republicano, que ha insistido en la vía del diálogo y la negociación para encauzar un "acuerdo que satisfaga a las partes y la democracia venza".

Sobre el hecho de que no haya podido testificar en catalán, Tardà ha explicado que él pretendía responder en catalán específicamente a las preguntas de la acusación popular de la "ultraderecha" de Vox, mientras que sí iba a responder a las demás partes en castellano, que "también es nuestra lengua, de los catalanes". Precisamente sobre las preguntas de Vox, el diputado ha preferido "no opinar", porque, ha dicho, "ya me parece una vergüenza que la ultraderecha esté aquí dentro haciendo lo que está haciendo. Tenía la obligación de responder a todos y así lo he hecho".