Echenique señala que "a día de hoy" es "imposible" saber si habrá candidatura alternativa a Errejón en Madrid

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado este miércoles que, "a día de hoy", es "imposible" saber si concurrirá Podemos en las elecciones autonómicas de mayo con una candidatura propia a la Comunidad de Madrid rivalizando con la del fundador de Podemos Íñigo Errejón, que se presenta al frente de la plataforma Más Madrid de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Echenique ha defendido la hoja de ruta de la formación, por la cual se confeccionará una candidatura propia y posteriormente se hablará con otras formaciones para negociar posibles confluencias, entre ellas con la de Carmena y Errejón.

"Esto se está haciendo, y una vez construida dialogaremos con otras fuerzas, también con Errejón. Eso dijimos hace meses y eso lo mismo estamos haciendo", ha recalcado.

NOTICIAS RELACIONADAS Podemos e IU anuncian un preacuerdo para concurrir juntos a las generales

Por lo tanto, el dirigente 'morado' ha defendido respetar esos planes y esperar a que se produzcan las conversaciones. "Si hay fuerzas con las que compartimos parte del programa, nos sentaremos a ver si puede haber una alianza", ha indicado, subrayando que ahora mismo es "imposible" conocer si habrá dos candidaturas diferenciadas.

Sobre el perjuicio que podría entrañar presentar dos candidaturas en los comicios autonómicos de mayo, Echenique ha echado balones fuera responsabilizando de ese riesgo a Errejón. "Si es arriesgado o no, habría que preguntárselo a los que han creado un partido nuevo", ha contestado, reiterando que Podemos es tercera fuerza a nivel nacional y como tal no puede "no presentarse en la Comunidad de Madrid porque se cree otro partido".

De igual modo no ha avanzado como serán las confluencias en Cataluña, Galicia o Comunidad Valenciana para las generales del 28 de abril. En estos territorios, donde Podemos concurrió junto a otras marcas en los comicios de 2016, Echenique asegura que su formación tiene "voluntad" de llegar a acuerdos, pero entiende que otros partidos cuentan con su hojas de ruta y tienen su "cálculos".

BAJA DE IGLESIAS

Preguntado por si el líder de Podemos, Pablo Iglesias, mantendrá la baja por paternidad pese a estar en periodo preelectoral, Echenique ha puesto de manifiesto que se trata de un "orgullo" para la formación que su secretario general esté dando ejemplo y eso causa "admiración" en el exterior. "El feminismo no se dice, se hace, y nos produce mucho orgullo que nuestro secretario general lo demuestre en su vida privada", ha asegurado.

Con todo, ha indicado que en Podemos cuentan con "liderazgos reconocidos" para sustituir en los debates electorales a Iglesias mientras disfruta de su baja. "Iremos viendo quien va a los debates mientras vuelve de la baja. Hay cantera en Podemos: está Irene Montero, estoy yo mismo, tenemos liderazgos reconocidos", ha subrayado, negando que la ausencia de Iglesias pueda ser un problema.

28A: PODEMOS PUEDE SER PRIMERA FUERZA

Sobre las expectativas electorales de Podemos de cara al 28 de abril, Echenique ha defendido que si dichos comicios obtuviesen la misma cantidad de votos que en las elecciones de 2015 podrían ser la formación más votada.

"No vamos a decir que vamos a ganar porque eso no lo sabe nadie, pero podemos decir que las podemos ganar", ha manifestado el dirigente 'morado' para señalar que cualquier formación esté en el espectro de los seis millones de votos podría convertirse en la fuerza más votada.

En este sentido, se ha mostrado escéptico con respecto a las encuestas, que en estos momentos apuntan a una caída del voto del partido 'morado'. "No me las creo ni en público ni en privado", ha afirmado, poniendo como ejemplo que una muestra demoscópica publicada recientemente hacía una proyección de escaños contando con una muestra de 800 encuestados.

"Si sumamos los votos que obtuvo Podemos junto con Izquierda Unida en diciembre de 2015 son seis millones de votos", ha subrayado Echenique, indicando que, no obstante, "hay que trabajar un montón" y que van "a echar el resto" durante la campaña.