Casado califica a Sánchez de "caballo de Troya del independentismo"

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado hoy el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser "el caballo de Troya del independentismo en el Gobierno de España", lo que considera demostrado porque se le ha "pillado negociando" con los soberanistas y "vendiendo la soberanía nacional".

En su intervención durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso, ha reprochado al presidente que advierta contra la ultraderecha en Europa, cuando la ultraderecha en el Reino Unido "es tan perversa como la extrema izquierda" con la que está pactando para mantenerse en La Moncloa.

Y tras instar al Sánchez a que "dialogue" con el PP si quiere recuperar la convivencia entre los españoles, y lamentar no haber podido entenderse con él durante esta legislatura que ahora termina, ha despedido al presidente, en esta última comparecencia en el Congreso, con un: "Ojalá se vaya con tanta paz como descanso deja".

Casado ha exigido a Sánchez que no pretenda dar "lecciones de moderación" con respecto al 'brexit' porque es "una broma", tras cuestionar "qué partido europeo negociaría con un partido secesionista" como considera que ha hecho el titular del Ejecutivo.

Además, ha recriminado que ahora "manda" al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a Europa para "seguir pactando con los independentistas", en referencia a su designación como candidato del PSOE para las elecciones europeas.

Por eso, ha concluido que "no es una cuestión de extrema derecha ni de extrema izquierda", sino que el PSOE ha pactado con esta última "desde hace décadas para no perder la silla".

El líder del PP ha advertido a los españoles de que el 28 de abril deben decidir si "validan" la estrategia de Sánchez de "seguir negociando con los batasunos, independentistas y comunistas" o eligen "la alternativa de confiar en un Gobierno del PP que pueda hacer cumplir la ley en toda España".

"Podía haber hecho algo, pero ha decido no hacer nada y por eso creo que al final va a recibir el correctivo de los españoles, que no quieren una política de cesión y venta de su propia soberanía", ha augurado.

El presidente del PP ha atribuido a Sánchez una "desnaturalización" del Congreso por "amenazar" con aprobar con decretos leyes las medidas que no ha aprobado durante su Gobierno, y que muchas de ellas son cuestiones que el anterior Ejecutivo "dejó aprobadas", como la revalorización de las pensiones.

Así, le ha recetado que se aplique las palabras del último presidente de la República Manuel Azaña, al que le preocupaban "los políticos que no saben de lo que hablan", porque Sánchez no solo no sabe de lo que habla sino que "miente y miente todo el tiempo", según Casado, ya desde la moción de censura que le llevó al poder.

La preocupación del PP es que pueda llevar a una recesión económica a España, ha dicho Casado, después de haber intentando aprobar unos presupuestos con subida del déficit y deuda pública "para hipotecar a nuestros hijos y nietos" con medidas "electoralistas que no puede ni pagar ni aprobar".