El aragonés Juan Ignacio Larraz, elegido presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros Técnicos Industriales

El aragonés Juan Ignacio Larraz Plo ha sido elegido presidente de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España (UAITIE) para los próximos cuatro años. La toma de posesión del cargo de presidente tendrá lugar el próximo 16 de marzo, en Madrid, en el marco de la asamblea general de la organización.

Larraz ha manifestado que afronta esta nueva etapa "con gran ilusión" y con la voluntad "de seguir trabajando por la profesión, un objetivo que siempre he compartido en los anteriores cargos que he desempeñado y en los que me he sentido plenamente realizado".

Juan Ignacio Larraz Plo ha sido vicepresidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España durante ocho años, así como decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, a lo largo de 27 años, tras sucesivas reelecciones, y presidente de la Mutualidad del colectivo profesional (Mupiti).