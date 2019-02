Un Jurado Popular declara inocentes a los seis acusados por el espionaje político en el PP de Madrid en 2008

El Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Madrid seleccionado para el juicio del espionaje político a exaltos cargos del PP de Madrid ha declarado este jueves la inocencia de los seis acusados por un delito de malversación de caudales públicos.

En la lectura del veredicto, el portavoz del tribunal del jurado ha declarado no culpables de los hechos delictivos sobre los que fueron acusados al exdirector de Seguridad Sergio Gamón; a Miguel Castaño, a José Oreja, a José Antonio Coronado y a José Manuel Pinto. La mayoría han sido exonerados por unanimidad. Gamón y Castaño lo han hecho por mayoría de 5 a 4.

El jurado del caso ha determinado que no se pueden dar como probados los seguimientos aludiendo a la declaración de Enrique Barón y de Alfredo Prada, entre otros. El primero afirmó en su testifical que no se pudo determinar tal extremo, mientras que Prada sostuvo que sus escoltas no detectaron nada raro.