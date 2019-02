"Más necesita saber el médico para no hacer que para hacer", dijo Baltasar Gracián. Saber cuándo detener un tratamiento que no ayuda y cuándo empezar a dar cuidados paliativos es lo más difícil para un médico. En el bar percibo que no sabemos qué son. Creemos que son abandonar y que solo consisten en dar parches para el dolor y sedar. Muchos piden legalizar la eutanasia. ‘Paliativo’ viene del latín, de manto, de tapar, significa proteger, cuidar. Los cuidados paliativos no son abandonar, son acompañar. Son la atención total intentando resolver los problemas físicos, psíquicos, psicológicos e incluso espirituales del paciente. También de sus familiares.