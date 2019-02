Podemos da por acabada la legislatura y urge al Gobierno a convocar elecciones anticipadas: "Estamos preparados"

"Asumo que va a haber una convocatoria de elecciones y estamos preparados para que esa España feminista, democrática y fraterna gane las elecciones", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso al finalizar el Pleno.

De este modo, la 'número dos' de Podemos ha dejado claro que su formación da por acabada la legislatura, al haberse roto la mayoría que hizo posible la moción de censura. "Hoy ha quedado en evidencia el límite claro que tiene el Gobierno del PSOE para gobernar en solitario", ha sentenciado.

Eso sí, la portavoz de Podemos ha evitado comentar posibles fechas para esas hipotéticas elecciones anticipadas, ya que se trata de una decisión que le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Sánchez convocará cuando mejor le venga a él y al PSOE"

De hecho, Montero cree que el presidente convocará las elecciones "cuando más le convenga a él y al PSOE". "Nosotros estamos preparados para que esa España feminista, fraterna y democrática gane las elecciones, las convoque cuando las convoque para cuando sean", ha reafirmado, sin entrar en el debate de fechas.

En todo caso, la dirigente 'morada' ha reafirmado que la posición de su partido sigue siendo la misma de siempre, y se ha desmarcado de la petición realizada al Gobierno por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, para que aguante la legislatura "todo lo que haga falta" para seguir sacando adelante las leyes que están negociando.

"Al Gobierno no le queda otro remedio que convocar elecciones", ha insistido Montero, quien también ha dejado claro que Podemos va a trabajar para ganar las elecciones y "que haya un Gobierno de progreso y sólido, que sea capaz de no ceder y tambalearse ante las presiones de los reaccionarios y permitir que España avance y no vuelva al pasado".

Así lo ha asegurado, tras lamentar el rechazo del Congreso "a los Presupuestos más sociales de la historia de España". "Es una mala noticia para los españoles, muchos de los cuales iban a ver mejoradas sus condiciones de vida de forma inmediata", ha señalado.