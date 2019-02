García Gual, próximo académico de la RAE, sobre lenguaje inclusivo: "Duplicar palabras innecesariamente es una tontada"

"Se exagera un tanto en la pretensión de duplicar los adjetivos en masculino y en femenino sin tener en cuenta que el masculino ya está usado como neutro. Eso no quita que esté bien llamar la atención para resaltar, cuando sea justo, la presencia femenina. Pero duplicar las palabras innecesariamente me parece una tontada", ha explicado en una entrevista con Europa Press el filólogo.

García Gual ha adelantado que tiene el discurso de ingreso preparado "desde hace meses" y que, bajo el título de 'Historias de amantes peregrinos. Las novelas griegas', abordará "la invención de la novela en occidente en el mundo griego".

Cuando fue elegido a finales de 2017, la RAE contaba con otro director, Darío Villanueva. La llegada de Santiago Muñoz Machado supondrá la presencia al frente de la institución de alguien "muy adecuado para enfrentar y buscar solución a una situación económica apurada".

"El director anterior ya lo haba advertido, se necesitaba un gestor económico y alguien que se relacionara bien con las autoridades políticas y la sociedad en que nos movemos", ha aseverado, para luego añadir que la crisis económica de la Real Academia es "grave".

"Han fallado varias cosas: la gente no lee mucho en papel y el diccionario que se consulta ya es por Internet, pero es que también hay una crisis general de la lectura. Hay una situación muy preocupante y la RAE no es un organismo comercial que pueda hacer negocios", ha lamentado.

"Choque imprevisto" con Rosa Montero

Elegido después de un primer intento fallido, García Gual ha reconocido que "sintió ese choque imprevisto" con Rosa Montero, la otra candidata que tampoco pudo entrar entonces. "Es una persona a quien admiro y quiero bastante, ha sido alumna mía en enseñanza media y es una buena escritora", ha defendido.

De hecho, el futuro académico considera que en la actualidad hay "una proporción de mujeres exigua" en la RAE, a pesar de los ingresos de los últimos años -seis mujeres en la última década-. "La Academia ha sido injusta en el pasado con ciertas figuras femeninas, pero esto no solo ocurría en la RAE, era una cuestión de la sociedad. Espero que ese número aumente de una manera merecida", ha señalado.

Las humanidades, "un lujo cultural"

Preguntado sobre lo que podrá aportar a la institución, ha resaltado su lado "helenista" que "podía echarse de menos" en la RAE. "Además, creo que la mitología está de moda, no solo en el ámbito académico, sino que tiene ecos en la propaganda, en la cultura actual o en las películas y me parece interesante esta atención a un mundo fantástico", ha celebrado.

En cualquier caso, el catedrático de filosofía griega ha alertado sobre una "crisis grave" de las humanidades en España. "Me duele mucho esta situación, he escrito sobre ello en algunos libros y he insistido: la tecnología domina la cultura y la atención a los textos está disminuyendo", ha aseverado.

García Gual señala a las autoridades académicas como responsables de esta situación, en la que la presencia del griego o el latín "es muy reducida" en los planes de bachillerato y estudios universitarios. "las humanidades han quedado marginadas porque se piensa en la rentabilidad de la enseñanza y a lo humanístico se considera un lujo cultural", ha concluido.