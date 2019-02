'Papeles y papeleo’ (ediciones El Cronista, 2015) es el título, de por sí elocuente, del profesor italiano Luciano Vandelli, que analiza, a lo largo de la literatura, el rol de la burocracia y su evolución en la Administración pública. El papel, el papeleo innecesario, han sido referencias con las que el ciudadano ha tenido que relacionarse con la Administración, que ha encontrado en reglas y trámites formales claramente innecesarios un argumento (y argumentarios) para hacer del procedimiento administrativo una carga y no una garantía ligada al derecho a buena administración. En pleno siglo XXI, con la posibilidad de generalización de medios electrónicos, el papel y el papeleo siguen siendo una triste realidad. Lo que se explica, en parte, por cierta tendencia al conformismo con lo que ‘siempre se ha venido haciendo’ y, por otra parte, por la desconfianza de la Administración hacia las peticiones de los ciudadanos o empresas, a las que, en ocasiones (más de las debidas), se les presume de antemano intereses espurios y no voluntad de colaborar en la satisfacción del interés público. Agrava este escenario cierta contaminación política de las tramitaciones administrativas, y la desconfianza hacia un modelo cimentado sobre la premisa del ‘win/win’ (que implica confianza entre las partes) complementado con sistemas profesionalizados e independientes de control, que lleva a preferir un modelo formal, cargado de trámites innecesarios, donde prima un ‘control’ de la forma sobre el fondo. Y ello porque así se evita poner en cuestión la verdadera decisión adoptada, su finalidad o significado, protegiendo el interés político y no el interés público. Esta situación explica la percepción de desconexión existente entre el mundo administrativo y las demandas de los ciudadanos hasta el extremo (claramente hiperbolizado) de que Charles Dickens pensara que el objetivo principal de todos los organismos públicos es no hacer nada.