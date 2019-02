Anécdotas de la primera jornada del juicio del procés

Corrillos. Los pasillos del Supremo dieron buena cuenta de que el independentismo está dividido. Los familiares de los acusados y el público, empezando por Quim Torra, se dividieron en marcados corrillos. Los del lazo amarillo, con el presidente y los familiares de los presos, por un lado, y el resto, con el 'apestado' Santi Villa, por otro. No se cruzaron una palabra en los recesos y las miradas entre ellos eran tan frías como el mármol que pisaban.

Biombos. Que el Supremo no es un tribunal para juicios con presos es algo evidente. Es más que nada una sede institucional en la que, por no haber, no hay ni calabozos. El traslado de los nueve presos por los pasillos del vetusto edificio fue una verdadera pesadilla, sobre todo para evitar que se cruzaran con los familiares y amigos. Al final, los servicios del Supremo usaron un biombo, que movieron durante todo el día por los pasillos.