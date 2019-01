España considera que Maduro debe convocar elecciones, si no lo deberá hacer Guaidó

Así lo ha asegurado el jefe de la diplomacia española en su comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para explicar la situación en Venezuela y la posición del Gobierno ante la crisis en aquel país.

Las elecciones deberán celebrarse con "garantías y supervisión de la comunidad internacional" y garantizar que puedan presentarse "todos los líderes políticos opositores".

"En el caso de que Maduro no atienda esta petición, se reconocerá a Guaidó como presidente interino de la República, como presidente que es de la Asamblea Nacional para que, de acuerdo con las previsiones constitucionales, en los 30 días que la constitución le da como plazo, proceda en consecuencia".

En respuesta, la mayoría de los partidos de la oposición ha criticado al Gobierno, en el caso de PP y Cs, por no haber reconocido ya a Juan Guaidó como presidente, y en el de Unidos Podemos y ERC, por respaldar a unos "golpistas" y alentar el riesgo de guerra civil.

Borrell ha reconocido el amplio abanico de críticas que reflejan posiciones "desde el menos infinito hasta el más infinito", y ha asegurado que entre ambos extremos, el Gobierno está "in the middle of the way" (a mitad de camino) en un momento en que en Venezuela "caduca una legitimidad y comienza otra".

Ha recordado que el día 10 de enero, Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela en base a una elecciones que no fueron "ni justas, ni libres y por supuesto ilegítimas".

Es ante este "cambio de circunstancias, cambia la solución", pero el criterio de España no ha cambiado, la posición española "no es nueva, es la de siempre" pero ahora ha llegado la hora de "tomar decisiones".

Por ello, "hay que establecer un instrumento que permita facilitar, hasta que sea posible y se pierda la ultima gota de esperanza, un diálogo que evite lo peor", ha argumentado.

Y así, "reconociendo la legitimidad que asiste al presidente de la Asamblea Nacional, entre mantener la situación en la que estamos, que no conduce ya a ninguna parte, y reconocer la legitimidad de quien se ampara en la constitución y la Asamblea Nacional, hemos optado por lo segundo, dando un plazo razonable para que se puedan poner en marcha los mecanismos que todavía puedan existir".

Borrell también ha advertido de que "la solución debe ser democrática y resultante del diálogo entre venezolanos y eso excluye radicalmente cualquier intervención militar extranjera", ha subrayado.

Al margen del PSOE, solo el PNV ha secundado al Gobierno por actuar de manera coordinada con la Unión Europea.

En nombre del PP, José Ramón García Hernández ha censurado la "tibieza y mediocridad" del Gobierno cuando "España debería liderar" la respuesta internacional y ha asegurado que "nadie comprende" el plazo de ocho días dado a Maduro" cuando Guaidó "es el único que puede conducir a elecciones libres".

El diputado de Ciudadanos Fernando Maura ha considerado "incoherente" la posición del Gobierno, al que ha acusado de "ponerse de perfil" y "entregarse" a "la vía Zapatero, la vía del diálogo con un régimen que solo quería ese diálogo para tomar oxígeno".

El representante de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy, ha preguntado a Borrell si, una vez transcurridos los ocho días, se "va a apoyar el golpe de Estado" que proclamaría presidente a Guaidó ya que "un ultimátum para convocar elecciones bajo amenaza de reconocer a otro presidente no elegido en las urnas es algo inédito, contrario a derecho internacional y una decisión irrealizable, irresponsable y peligrosa".

También se ha unido a las críticas el diputado de ERC Joan Tardá, para quien lo que hace el Ejecutivo es "legitimar un golpe de Estado", alimentar "el riesgo de guerra civil" y poder acabar siendo "cómplices de una verdadera locura".