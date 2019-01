El PP propone en el Senado eliminar el controvertido Impuesto de Sucesiones

En su propuesta, los populares plantear derogar la ley de 1987 que creó este tributo, que en su opinión penaliza el ahorro e incentiva la deslocalización de patrimonios, y establece una única compensación para las comunidades autónomas, equivalente a la última recaudación que ingresaran por el impuesto.

El PP considera que este impuesto recae principalmente sobre las clases medias que no pueden configurar sus patrimonios para evadir este tributo o acceder a determinadas ventajas fiscales que eliminarían sus efectos.

Así, ve que las clases medias suelen adjudicar por sucesión o donación principalmente bienes inmuebles (su principal vía de ahorro) y éstos ya soportaron en su día las correspondientes cargas fiscales.

"Un mayoritario número de familias se plantean si aceptan o no una herencia, por no poder pagar el tributo ya que en algunas Comunidades puede llegar a ser confiscatorio", aseguran los populares, que apuntan que este impuesto no llega al 1 % de los ingresos tributarios del Estado, por lo que su supresión no reviste un perjuicio "insoportable".

Tras presentar esta iniciativa, el portavoz del grupo, Ignacio Cosidó, y el senador Guillermo Martínez Arcas se han reunido con el presidente de la plataforma Stop Sucesiones, Eligio Taboada, quien ha explicado que va a mantener más contactos con otras fuerzas políticas para recabar más apoyos a la supresión del impuesto.

Taboada ha hecho hincapié en que más de 1.300.000 ciudadanos han firmado ya en favor de esta medida.

Por su parte, Cosidó ha destacado que Stop Sucesiones recoge una "demanda mayoritaria" en el conjunto de la sociedad en favor de la eliminación de un impuesto "injusto" porque supone una "doble tributación" sobre rentas que al ser transferidas a las "nuevas generaciones" son sometidas a una segunda carga impositiva.

Además, ha argumentado que el impuesto genera "desigualdad" al estar transferido a las Comunidades Autónomas, ya que unas que lo bonifican y otras no, de manera que "hay españoles que están pagando por este impuesto más de lo que están pagando otros españoles".

En su opinión, la solución es la eliminación total del impuesto, compensando a las Comunidades por la pérdida de ingresos, algo que el PP propone mediante su iniciativa en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, y la cual confía en que sea apoyada por más grupos parlamentarios.