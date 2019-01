Alfonso Guerra compara a Maduro con Pinochet: "Al menos en Chile la economía no se cayó"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha opinado este lunes que algunas dictaduras son "eficaces" en el terreno económico, pero que la de Venezuela "no sirve para nada" y ha comparado al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el dictador chileno, Augusto Pinochet. "Al menos en Chile la economía no se cayó".

"Venezuela está sufriendo una dictadura, además incompentente, porque todo el mundo sabe que las dictaduras liquidan la libertad de los pueblos pero, al menos, tienen eficacia en el terreno económico", ha sostenido Guerra en una entrevista en Cadena SER, recogida por Europa Press.

"Entre la dictadura de Pinochet, horrible, y la de Maduro, horrible, hay una diferencia; que en uno la economía no se cayó y en el otro ha caído", ha asegurado Guerra, quien ha añadido que Venezuela atraviesa una situación de "ruina".

No obstante, el exmandatario socialista se ha mostrado a favor de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya priorizado fijar una posición común en la UE antes que reconocer por su parte a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

"Soy partidario de Europa, me parece correcto que el presidente español haya querido conectar con el resto de países europeos. Está mejor hecho desde Europa que desde cada uno de los países", ha defendido.

"Cuando Europa ha adoptado esa posición es para cargarse de razón, es evidente que no hace falta esperar 8 días", ha asegurado, diciendo que es un recurso de Bruselas para darle la última oportunidad a Maduro.

Sus declaraciones han tenido numerosas reacciones críticas en las redes sociales.

Advertencia a Sánchez sobre Cataluña

El exvicepresidente socialista también ha hablado sobre la política del Gobierno sobre Cataluña. Así, Alfonso Guerra ha apuntado al presidente Sánchez que "no se puede establecer el diálogo como única salida cuando se está violando la ley", en referencia a lo que se vive en Cataluña, recordando que "hay que estar muy atento a lo que marcan las normas de convivencia" ya que, a su juicio, "en España hay un proceso claro de balcanización".

"Hay que estar muy atento a lo que marcan las normas de convivencia porque así se disuelven, porque la balcanización está muy lejos, pero cuando coge carrerilla llega enseguida, inmediatamente, en España hay un proceso claro de balcanización", ha subrayado Guerra en la misma entrevista.

Asimismo, ha criticado que Sánchez establezca el diálogo como "única salida" exigiendo también medidas políticas. "No me parece bien cuando se están violando leyes y la constitución, claro que hay que dialogar, pero no solo", ha matizado el exdirigente socialista.

Por otro lado, Guerra ha señalado que "hay que vencer al nacionalismo en las urnas", aunque, para ello, haya que "trabajar mucho", calificando de errónea la decisión del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de aplicar el 155 en Cataluña.

"Claro que los asuntos políticos hay que resolverlos con medidas políticas pero los asuntos judiciales ¿también hay que resolverlos con medidas políticas?", ha señalado Guerra.

A su juicio, el problema también radica en que partidos que defendían la autonomía de España han pasado a exigir la independencia y a tomar decisiones "contrarias a las leyes" para "establecer la independencia de manera unilateral".

"Después de 25 años de adoctrinamiento en una dirección, es hora de despertar a la gente hipnotizada", ha zanjado Guerra.