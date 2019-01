El reconocimiento al duro trabajo sin descanso de los profesionales desplazados hasta Málaga y la esperanza de encontrar con vida al pequeño, que compartieron protagonismo en Twitter en las últimas semanas, dieron paso este sábado a tristes mensajes tras conocer la muerte del pequeño.

La Casa Real trasladó enseguida su pesar: "Nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a toda la familia de Julen. Y nuestro reconocimiento a todas y cada una de las personas que, sin descanso, han demostrado su solidaridad sin límites", escribía en la cuenta oficial de Twitter.

Así, la Guardia Civil, fundamental en la operación en Totalán, trasladó las condolencias a la familia de Julen, lamentándose del triste final: "Desgraciadamente... a pesar de tanto esfuerzo de tanta gente, no fue posible".

Pedro Sánchez, por su parte, destacó que "Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen. Hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días. Mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos"

Desde el Ministerio del Interior quisieron ensalzar también el trabajo de los medios desplazados hasta el pozo: "Nuestro reconocimiento al esfuerzo de la @guardiacivil, los mineros y todo el equipo de emergencias", señalaban desde el Ejecutivo.

Desgraciadamente...a pesar de tanto esfuerzo de tanta gente, no fue posible... #DEPJulen Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares pic.twitter.com/VVJck6QQeC

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, trasladó su pésame a los padres de Julen en estos momentos de "indescriptible dolor" y subrayó la profesionalidad de los equipos de rescate.

Tras días de angustia no ha podido ser y la esperanza ha dado pie al drama por perder al pequeño Julen en Totalán. Un fuerte abrazo a sus padres, José y Vicky, en este momento de indescriptible dolor y ánimo a los equipos de rescate que han dado lo mejor de sí mismos.

También el cantante Alejandro Sanz tuvo un recuerdo para la familia de Julen, a quienes mandó un "abrazo emocionado". El músico lanzó a través de Twitter un mensaje hacia el pequeño fallecido: "Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s".

Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca. #DEPJulen