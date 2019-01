Baudelaire nos habló del alma de las ciudades y Jaime Gil de Biedma nos acercó a las ciudades de cristal innumerable como contexto para la vida. La ciudad moderna, a diferencia del concepto que del amor y del devenir del ser humano tuvo el genial Jaime Gil de Biedma, sí tiene exigencias de futuro y es presente de su pasado. Las ciudades son exactamente el resultado de las decisiones del pasado. Su porvenir, su propia supervivencia, está en saber resolver las exigencias que nos plantea el futuro.

La llamada ‘guerra del taxi’ que estos días colapsa Madrid o Barcelona, y que llegará a Zaragoza cuando la primera empresa VTC quiera instalarse, no es sino el resultado de arrastrar en el tiempo malas decisiones. Fue la Administración la que permitió en el pasado que las licencias para poder conducir un taxi pasaran de ser meros permisos administrativos a codiciados y carísimos títulos especulativos. No se pusieron los mínimos controles. Y cuando la demanda del servicio bajó, esas licencias, como si fueran un producto financiero de renta variable, se devaluaron. La dejadez de la Administración provocó esa burbuja y ahora le toca resolver el caos en un sector con muchos problemas. Pero más allá de eso, la lucha entre las empresas de ‘vehículos de transporte con conductor’ (VTC) y los taxistas nos da una muestra de cómo están cambiando nuestras ciudades y por qué la política local debe dar respuestas alejadas de la confrontación.

Las tecnologías del transporte han cambiado nuestras ciudades en el pasado y las van a cambiar en el futuro como nunca antes lo habíamos visto. Las calles son más anchas o más estrechas en función de las necesidades de los ciudadanos en el concreto momento en el que se diseñaron, por poner un ejemplo. Darles la espalda a las nuevas realidades tecnológicas es un error que hipoteca el desarrollo de una ciudad tal vez para siempre. En las ciudades donde no hay problemas de movilidad, lo primero que tienen que hacer las administraciones es… no crearlos. No parece que la implantación de las nuevas tecnologías en todo tipo de vehículos, también en el automóvil, contribuya a empeorar la movilidad, sino todo lo contrario.