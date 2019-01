Cuatro muertos en Asturias a consecuencias de las lluvias que dejan numerosas incidencias

Fueron los efectivos de la Patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil quienes localizaron este jueves, a las 11.25, el cuerpo sin vida del hombre de 41 años desaparecido ayer en la localidad de Pena, en la parroquia de Sobrao, en Tineo. El hombre había desaparecido en torno a las 14.00 del miércoles, cuando iba a bajar a ver un prado al que se accedía cruzando el río. La víctima fue finalmente localizada 300 metros río abajo en la localidad de Pena.

La segunda víctima, un hombre de 42 años, falleció en la madrugada de este jueves tras salirse de la vía el vehículo que conducía y caer por un desnivel de unos 500 metros en las inmediaciones del centro eólico Curiscao, en el concejo de Salas. Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), en la zona había niebla.

El tercer fallecido ha sido un hombre de 62 años cuyo vehículo se vio sorprendido esta mañana, en torno a las 8.00, por un desprendimiento cuando estaba parado en la carretera recogiendo a otro hombre en la carretera de Sartera, en Lloreo, Laviana. En este suceso resultaron heridos leves otros dos hombres de 65 y 56 años.

Por último, el SEPA ha informado del fallecimiento de otro hombre, de 70 años, tras caer por un desnivel de 50 metros con el vehículo que conducía en una carretera local cuyo firme se ha hundido en La Colladiella, Mieres, pasadas las 10.30 de este jueves.

Numerosas incidencias

Por otro lado, el temporal ha obligado a desalojar a varias familias en distintos puntos de la región, como en Mieres o Trubia (Oviedo). Ya este miércoles hubo que desalojar también el Hospital de Arriondas, derivando a los 39 pacientes que permanecían ingresados a otros centros hospitalarios de la región.

Además, las clases se han suspendido en una quincena de centros educativos, con una incidencia mayor en las Cuencas, donde hay ocho centros que no han podido abrir sus puertas. En estos momentos, en la zona Avilés-Occidente hay cuatro centros cerrados, dos en Gijón-Oriente --el IES Sueve y el Colegio Sella en Arriondas- y uno en la zona de Oviedo, el colegio Astures de Lugones. Con todo, a la Consejería no le constan daños materiales. El consejero Genaro Alonso ha informado de que el IES Sueve de Arriondas tiene los patios anegados "pero desde la dirección no nos han trasladado daños materiales por el momento".

Por otro lado Iberdrola ha activado este jueves el Plan de Autoprotección de la Central Térmica de Lada ante la crecida del río Nalón. La central se encontraba parada desde este miércoles y esta mañana, a las 9.30, se ha declarado temporalmente indisponible, con lo que se ha evacuado al personal.

El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones del Principado de Asturias (Planinpa), activo en Situación cero desde este miércoles, tiene contabilizadas actualmente siete emergencias relacionadas con inundaciones (bajos, garajes, desbordamiento de ríos) y 16 incidencias relacionadas con la red viaria. En nota de prensa, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha informado de que el agua mantiene cortados varios kilómetros de la N-634, entre los puntos kilométricos 327 y 341, en Triongo, Cangas de Onís.

Asimismo, media docena de ríos asturianos se encuentran este jueves en alerta por el aumento de su caudal tras las intensas lluvias que desde este martes están afectando a gran parte del Principado, resultando más afectados el Nalón y el Sella en varios puntos de su cauce. Además, hay otros ocho ríos en prealerta por las elevadas precipitaciones.

En cuanto a las conexiones ferroviarias, Adif ha restablecido sobre las 09.00 de esta mañana la circulación en las líneas de la Red de Ancho Métrico Gijón-Avilés, Gijón-El Berrón y Oviedo-El Berrón-Infiesto. Debido al fuerte tremporal que afecta a Asturias, Adif decidió en la tarde de este miércoles proceder a la suspensión del tráfico ferroviario en el ámbito de la Red de Ancho Métrico de Asturias, concretamente entre las estaciones de Muros de Nalón y Ribadesella. Se mantendrá el tráfico entre Ferrol y Muros de Nalón, por un lado, y entre Ribadesella y Bilbao, por otro.