Arabia Saudí planea celebrar unos encierros como los de San Fermín

El Gobierno de Arabia Saudí anunció el pasado martes que se encuentra trabajando con expertos españoles para implementar unas corridas de toros similares a las de las fiestas de San Fermín. Según publica 'Navarra.com', las autoridades ya han trasladado al país a los animales que participarán en ellas.

"Vamos a celebrar una competición de corrida de toros, pero todavía no hemos determinado el lugar", aseguró en una rueda de prensa el nuevo presidente de la Autoridad saudí de Entretenimiento, Turki al Sheikh, en Riad.

No obstante, no aportó muchos más datos al respecto: no dijo en qué ciudad se celebrará, ni cuándo, tampoco quiénes son los expertos españoles o a qué ganadería pertenecen los toros elegidos.