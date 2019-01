La senda nacionalista valenciana

Resulta difícil añadir algo nuevo a lo mucho ya escrito sobre la crisis independentista catalana, pero quizás resulte novedoso recordar que el asunto no se ciñe al Principado: están pasando cosas también en Valencia, en Mallorca. Se ha repetido numerosas veces que la clave está en la educación, esa es la fábrica de independentistas y donde hay que buscar las soluciones: en especial en la enseñanza que las autoridades regionales determinan para la lengua (en este caso castellano y valenciano) y las ciencias sociales, sobre todo la historia.

Los psicólogos saben bien que en la segunda infancia y la juventud es cuando se forman las referencias culturales y sociales de los individuos, de modo que cuando estos se convierten en adultos y pasan a votar, lo que hacen es comparar el universo cultural que han recibido con la realidad social que viven. No pueden comparar lo que no conocen. En Cataluña el programa de catalanización de Jordi Pujol se desarrolló gracias a que el gobierno nacionalista impuso la catalanización total de la escuela (inmersión lingüística y libros de texto) y la enseñanza. El resultado hoy es que en Cataluña el catalán no solo está normalizado, que era lo deseable, sino que se ha impuesto coactivamente, contra la ley. Y que todo el que acaba el bachillerato tiene en la cabeza que Cataluña fue siempre un estado independiente, que lo de los Reyes Católicos prácticamente no existió, y que los decretos de Nueva Planta de los Borbones, reyes retorcidos y aviesos, torcieron la marcha política de un pueblo elegido destinado a su autoperfección, creando un agravio infinito que solo se puede resolver con independencia y república.

La historia de Valencia es distinta: es un país profundamente bilingüe, sin motor central único como Barcelona, con industrialización más reciente, y un territorio que hasta casi ayer incorporó zonas castellanas. Pero el plan del independentismo es parecido. La ley 4/1983 de uso del valenciano preveía, de modo positivo, que todo el mundo pudiera aprender valenciano, pero su desarrollo político, en manos del PP, fue un desastre y un caos. El mapa lingüístico, manipulado, se hizo mal y ha habido varios planes escolares: hasta 2011 en las escuelas hubo un programa lingüístico en castellano y tres bilingües; desde 2011 (en que aumentó la presión nacionalista liderada por la entidad Escola Valenciana a favor de una enseñanza monolingüe en valenciano, lo que en Cataluña se llamaba ya inmersión lingüística) se estableció un trilingüismo mediante dos programas, uno vehicular en valenciano y otro en castellano.