Taxistas insultan y amenazan a Rivera en la estación de Atocha

Cuando se han encontrado al político, los conductores, en huelga indefinida, le han rodeado gritándole "¡fuera!" y le han insultado, llamándole "¡sinvergüenza!" o "¡golfo!". Rivera, que ha subido un vídeo de lo ocurrido en sus redes sociales, ha manifestado que le "consta que hay muchos taxistas respetuosos y que legítimamente defienden su interés".

Recién llegado de Sevilla me he encontrado esto en la estación de Atocha. Me consta que hay muchos taxistas respetuosos y que legítimamente defienden su interés, pero con insultos y agresividad no lograrán convencer a los usuarios. pic.twitter.com/I27qlcBgEH