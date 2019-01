Operación Errejón

¿Fracaso o refundación? Tal vez ambas opciones. Con la decisión de Íñigo Errejón de sumarse al proyecto de Manuela Carmena (Más Madrid) Podemos ha terminado por reventar. El mismo día en que se celebraba el quinto aniversario de su fundación, el partido que se imaginó a sí mismo como el aglutinante de la izquierda española, capaz de tragarse al PSOE, uno de sus rostros más reconocibles detonaba la formación a golpe de portazo. Errejón reivindicaba lo ya conocido: su presencia ideológica en un ángulo político más centrado, alejado de las tesis de Pablo Iglesias y distanciado de la heterodoxia de muchas de las familias y corrientes integradas en Podemos. Iglesias, que interrumpió por unas horas su permiso de paternidad, según él mismo reconoció, aseguró que «en política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa».