Torra por liebre

Los anglohablantes llaman humorísticamente ‘conejo de tejado’ (‘roof-rabbit’) al gato que se sirve para comer como si fuera conejo, aludiendo a que el minino anda por las alturas con suma facilidad, habilidad de la que carece el conejo, que no gusta de esos andurriales. En los países ibéricos se conoce bien esta práctica culinaria fraudulenta, antes de ventas y mesones y, ahora, vaya uno a saber. ‘Comprar gato por lebre’ se dice en portugués para aludir a alguien a quien ha engañado el vendedor, algo enteramente similar a nuestro ‘dar gato por liebre’.

Sin cabeza, rabo, manos y pies, es muy difícil distinguir en el plato a un gato de un conejo. Solo un experto encontrará diferencias de alguna significación en dos partes del cuerpo: la escápula u omoplato y la pareja de huesos hermanados que son el cúbito y el radio. La escápula, que en el gato se parece a un abanico abierto, en el conejo tiene forma como de vela de barquito, con un lado recto. El cúbito y el radio del felino están separados por un hueco apreciable, mientras que el conejo los tiene paralelos, curvos y soldados en toda su longitud. El comensal veterinario o zoólogo, también mirará si hay un saliente inferior en la escápula, la apófisis suprahamata, poco reseñable en el uno, larga y aguda en el otro. Y ahí acaba casi todo, porque las diferencias del costillar apenas se aprecian si no pueden compararse directamente. Si la carne se sirve sin huesos, el comensal no se percata del engaño y, menos aún, si el condumio está bien aderezado y en su punto.

No es caso infrecuente. Andaban, en los años sesenta, el sabio José Miguel de Barandiarán y uno de sus más dilectos discípulos, Jesús Altuna, excavando en su tierra vasca un yacimiento de cuyo nombre no quiero acordarme. Se hospedaban en un caserío cercano, a donde cada tarde acudían a repasar sus hallazgos y reposarse. En una de estas, tras cenar un guiso de conejo y elogiarlo don José Miguel, con gran satisfacción de la casera, Jesús Altuna le musitó, tras una prudente espera. "Estaba rico, pero sepa que la mitad de la cazuela era gato". El ‘aita’ Barandiarán, que conocía la competencia zoológica de Altuna, se enfadó muchísimo, enfrentó a la cocinera con el hecho, requirió de Altuna la prueba morfológica con el ‘corpus delicti’ aún presente y el juicio acabó con la llorosa guisandera admitiendo el fraude, sin poder alegar más atenuante que haber hecho corto en las previsiones, toda vez que se habían presentado inopinadamente a comer unos cuantos trabajadores de las cercanías.

El relato, que iba de boca en el gremio arqueológico, me lo certificó Jesús Altuna ya hace años, en una grata velada donostiarra en la calle Hernani, 21.

No sirven gato

Los medios separatistas han subrayado esta semana cómo la Universidad de Stanford ha acogido al presidente catalán Torra para escuchar su alegato contra el despotismo opresor del estado español, enemigo de la libertad de expresión y pensamiento y tirano del pueblo catalán.

La historia más verosímil, empero, es esta otra. Un conocido profesor antirracista de la Universidad de Stanford, Clayborne Carson, declaró hace unos meses que no veía a España como nación opresora de Cataluña. Ello le valió un acoso por los escandalizados medios independentistas, lo que le llevó a decir que no le gustaba ser utilizado como ariete en la disputa. No pudo desmentir lo dicho, porque estaba grabado, y el hombre acabó por pacificar el caso mediante una discreta invitación a Torra para que hablase unos minutos (veintiséis) en una de sus clases.

El hecho no fue anunciado siquiera en los portales relevantes de Stanford, de lo que puedo dar fe. Buen conocedor del terreno, Carson permitió también el acceso al cónsul español en San Francisco, quien intervino tras la perorata (leída) del monotemático político para desmentir su relato apocalíptico. El anfitrión, en fin, aclaró que toda petición pacífica era estimable, pero que no avalaba el movimiento secesionista: como director del Martin Luther King Jr. Institute, recordó que su epónimo anhelaba «unir el mundo», no fomentar los secesionismos, ya que aumentan la conflictividad en el planeta. En suma, que declinaba respaldar la petición fundamental de Torra en esta fase de su manía: una intervención internacional para mediar en la ‘liberación’ de Cataluña.

Un país cuyo pueblo está tan sumamente oprimido que carece de todos los derechos civiles, pues España ha suprimido (cita literal) "la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de reunión, la libertad de manifestación y" -esta es una formulación novedosa- "la libertad para tener derechos".

El discurso torrista no ha tenido eco ni en California ni, menos, en EE. UU., pues fue entre bambalinas. En Stanford no han necesitado saber cómo es la escápula del Sr. Torra para excluirlo de un menú en el que no se sirve gato.