Casado alerta contra los "imitadores": "Quien quiera que gobierne el PP tiene que votar al PP"

El presidente del PP ha alertado este domingo contra los partidos que quieren "imitar" al Partido Popular y ha pedido a su formación recuperar su "orgullo" y mostrarse como el partido "auténtico" que es frente a partidos que se "disfrazan" del Partido Popular, en alusión a Ciudadanos y Vox. Es más, ha dicho que deben repetir a la gente que "quien quiera que gobierne el PP tiene que votar al PP".

Durante la clausura de la convención del PP, Casado ha lanzado continuas apelaciones a estos exvotantes a quienes ha pedido que no se confundan con quienes quieren imitar a su partido "pero no les sale" y ha afirmado que el PP tiene que ir a ganar en las próximas elecciones de mayo "no salgamos a empatar".

"Vamos a ganar, para recuperar el futuro de una España en libertad", ha dicho Casado para concluir un discurso de más de una hora, en el que ha rechazado convertir al PP en "un partido "pequeño".