Moreno promete "beligerancia activa" desde Andalucía "frente a quienes quieren romper España"

Durante un acto multitudinario, que ha tenido lugar en el Parlamento y donde ha jurado el cargo ante el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, Moreno ha asegurado que su Gobierno va a defender la unidad de España contra "cualquier embate con la solidez, convicción y fortaleza" de esta tierra, que ha considerado una "parte esencial de España".

Ha defendido que su Ejecutivo será un "aliado fiel" del Gobierno de la Nación porque la "confrontación" que se ha ejercido en estos años desde los gobiernos socialistas "ha restado oportunidades al progreso" de Andalucía. Según ha señalado, la lealtad institucional debe estar siempre por encima "de los partidos y de batallas personales".

Juanma Moreno ha reivindicado el Gobierno de Mariano Rajoy cuando ha sostenido que quiere que su futuro Ejecutivo tenga "la altura institucional y el compromiso de un gran gobierno, el que encabezó Rajoy y tuvo como vicepresidenta a Soraya Saénz de Santamaría".

"En momentos muy difíciles, su buen hacer, la decisión reformista y su inteligencia fueron un seguro para Andalucía", ha expresado el nuevo presidente de la Junta, quien también ha tenido palabras para el presidente de su partido, Pablo Casado, con quien ha dicho que comparte "generación, principios e ideas" y que sabe de su "compromiso y amor" por España y Andalucía.

Moreno, que ha agradecido la presencia de la presidenta de la Junta saliente, Susana Díaz, a quien ha mostrado sus respetos y deseado "lo mejor" en esta nueva etapa, ha comenzado su intervención afirmando que esta jornada "huele algo a historia" y que tiene el "inmenso honor" de tomar posesión como presidente de la Junta de Andalucía, una "enorme responsabilidad" que asume "con la mayor honra".

Se ha mostrado convencido de que estamos ante un "momento crucial de la historia" de Andalucía y se ha comprometido a que "muchas cosas no van a ser como antes". "Asumo la responsabilidad histórica de dirigir un gobierno que constituirá una nueva etapa", ha sostenido Moreno, para quien hoy es un día "importante" para los hombres y mujeres de Andalucía, a quienes ha invitado a recorrer "juntos" el camino hacia un futuro mejor.

Así, tras prometer una Presidencia "que eche raíces en el amor a esta tierra", el nuevo jefe del Ejecutivo andaluz, ha querido dejar claro que no se debe a ningún otro interés que no sea "pensar en el bien de los andaluces". Seguidamente, ha reivindicado el legado del ex ministro Manuel Clavero, "quien con coherencia y pasión defendió los pilares de la autonomía".

Moreno, que pretende liderar una "Presidencia viva" que se nutra de la confianza de los andaluces, ha dicho que cree "profundamente" en su tierra y que Andalucía también tiene que creer en si misma para superar las dificultades. Si bien, ha advertido de que el camino "no será fácil" porque son muchos los problemas y necesidades de la Comunidad, siendo el empleo "uno de nuestros grandes retos colectivos y el gran empeño de mi Presidencia".

En este contexto, ha defendido la necesidad de llevar a cabo "reformas valientes" y ha mostrado su confianza en la capacidad de los sectores productivos de esta tierra y su ambición por potenciar la industria y la innovación. "Hay pocos retos que más de ocho millones de personas no puedan alcanzar si nos lo proponemos", ha señalado.

En otro momento de su intervención, ha tenido palabras para los andaluces que viven fuera de la Comunidad y especialmente para los que residen en Cataluña, "que también deben sentirse representados". Ha agradecido su presencia a los presidentes del PP autonómicos que han asistido al acto, entre los que se encuentran los de Melilla y Ceuta, Juan José Imbroda y Juan Vivas, respectivamente, dos comunidades con la que quiere "consolidar los vínculos fraternales".

Así, ha dicho que le gustaría que unas de sus primeras visitas oficiales sean a estas ciudades. Además, ha garantizado un "espíritu de cooperación leal" con ayuntamientos y diputaciones y ha indicado que llevará a cabo una "Presidencia de los pueblos" porque el mundo rural "es un tesoro que vamos a cuidar y potenciar".

Juanma Moreno ha dicho que no quiere ser "el presidente de una Andalucía sumisa y silenciosa", sino que dialoga y confía "en el enorme poder del entendimiento, con la cercanía y transparencia como señas de identidad". Para ello, según ha explicado, no quiere que nadie vea San Telmo "como un refugio distante o inalcanzable, sino como la casa de todos los andaluces, la sede de una Presidencia abierta y sin nada que esconder".

"Andalucía es muy grande, ocho magníficas provincias y considero mi obligación que tiene que ser el presidente de la Junta quien se acerque a todos y cada uno de los rincones", ha expresado el líder del Ejecutivo autonómico, quien se ha comprometido a "llevar el Gobierno a los andaluces y hacerles sentir que tienen un presidente y un Gobierno a su servicio".

En un "empeño de concordia", Moreno ha apelado directamente a los jóvenes andaluces y les ha garantizado que su Presidencia "les va a mirar directamente a los ojos para decirles con son fundamentales para esta sociedad y merecen las oportunidades que hasta ahora han tenido". Según ha asegurado, va a abordar de frente los muchos problemas que han tenido para construir un proyecto de vida en nuestra tierra "a través de un empleo digno, una formación de calidad y una vivienda accesible".