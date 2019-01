Los taxistas de Barcelona convocan un paro indefinido

Los taxistas de Barcelona han convocado este viernes un paro indefinido al considerar "insuficiente" la propuesta del Govern de Cataluña de obligar a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a precontratar sus servicios con una antelación mínima de quince minutos.

"Es insuficiente, teníamos una línea roja de seis horas que no se ha cumplido", indicó el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, en declaraciones a TV3.

No obstante, el dirigente del sector considera que el "partido aún no está perdido" porque el Decreto Ley que el Govern prepara para regular la actividad de plataformas como Uber y Cabify aún no se ha publicado. "Ahora es cuando vamos a la auténtica guerra", advirtió.