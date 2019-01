El hallazgo de pelo de Julen en el pozo, principal avance en la búsqueda

El director de la Guardia Civil, Félix Azón, ha explicado a los periodistas antes de participar en un desayuno en Madrid que se ha comunicado a la familia que "existen restos biológicos con una altísima posibilidad de que sean del niño".

Este hallazgo de restos biológicos de Julen afianza los trabajos de extracción, ya que hay "evidencia científica de que el menor está allí", ha afirmado la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez.

El padre de Julen, José Roselló, ha afirmado a los periodistas que, aunque están rotos por la situación, él y su mujer tienen la "esperanza" de que cuentan con "un ángel" que va a ayudar a que su hijo "salga vivo".

Roselló ha asegurado que tanto él como su esposa, Victoria -que perdieron a su otro hijo, Óliver, en 2017 cuando Julen era un bebé- se encuentran "muertos" debido a la espera de noticias después de tres días de búsqueda que parecen "meses", aunque les da fuerza saber que van a encontrarlo "con vida".

"Que esto no decaiga hasta que podamos sacar a mi hijo con vida de ahí, por favor", ha suplicado Roselló, quien ha agradecido a la prensa el seguimiento, así como el apoyo de empresas nacionales e internacionales en las tareas de rescate de Julen, que en las últimas horas han aportado maquinaria que, "por desgracia, no teníamos desde un primer momento".

Junto a Roselló ha comparecido Juan José Cortés, padre de Mari Luz, la niña onubense de 5 años asesinada en 2008, quien ha pedido a los padres de Julen que "no pierdan la esperanza" porque "son jóvenes y tienen fortaleza para soportar algo así".

Fuentes de la Consejería de Empleo han señalado a Efe que la Junta no tramitó ningún permiso para excavar el pozo en el que cayó el menor y que en ningún departamento del gobierno andaluz consta que se solicitasen los permisos necesarios.

Hacer prospecciones en busca de agua y excavar un pozo similar al de Totalán requiere el permiso de Minas, que exige antes un proyecto específico hecho por un ingeniero, tener director de obra y seguro y sellarlo al acabar, según personal especializado de la Dirección General de Minas consultado por Efe.

Por su parte, Antonio Sánchez, el empresario que abrió el pozo, ha asegurado que selló el orificio, "pero aquello lo han modificado después", y ha indicado que ésta es la información que ha facilitado a la Guardia Civil.

El pocero está convencido de que su proceder ha sido correcto y ha afirmado que no quiere ningún abogado "y que venga lo que sea".

Los técnicos que participan en el rescate han descartado momentáneamente la succión del material sólido del interior de la prospección y acometen la construcción de una plataforma necesaria para habilitar los dos túneles para acceder a donde se cree que está el menor.

El responsable del Colegio de Ingenieros de Caminos en Málaga, Angel García, ha explicado que se va a proceder a "encamisar" el pozo original, que "está desnudo" y ha añadido que generalmente "en esos pozos se termina poniendo un tubo, pero no estaba encamisado".

Los profesionales del dispositivo de búsqueda viven estas labores "como algo personal", según ha expresado uno de los integrantes del operativo de rescate.

Miguel Ángel Nevado, técnico en evacuación de agua y conducciones que se ofreció a ayudar al dispositivo ver que no había avances, ha explicado a los periodistas que los bomberos y guardias civiles que participan en las tareas "son padres y lo viven como algo personal, sin descanso, con barba de tres días".

Así, reciben las llamadas de sus parejas para ver cuándo van a volver a casa, y les dicen por teléfono: "no me esperes esta noche que no voy".