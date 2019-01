PP y Cs cierran el reparto de las once consejerías del próximo gobierno andaluz

El PP-A y Ciudadanos (Cs) han revelado este lunes las áreas que va a gestionar cada formación en el futuro gobierno del 'popular 'Juan Manuel Moreno. El ejecutivo reducirá a once el número de consejerías --frente a las 13 actuales-- y dejará en manos del partido mayoritario Presidencia, Hacienda, Familia y Sanidad, mientras que los 'naranjas' ostentarán, además de la Vicepresidencia, competencias como Regeneración política, Educación, Economía e Igualdad.

Así, los de Juan Manuel Moreno dirigirán seis de esas once consejerías, mientras que Ciudadanos estará al frente de cinco, entre ellas la Vicepresidencia que capitaneará Juan Marín. El organigrama definitivo se conocerá esta misma semana tras la toma de posesión del presidente del PP-A como nuevo jefe del Ejecutivo andaluz.

En virtud del acuerdo que han alcanzado PP y Cs para asumir responsabilidades en la nueva organización del Gobierno, los 'populares' asumirán las competencias de Presidencia, Hacienda y Administraciones Públicas, Familia y Sanidad, además de Interior, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente, Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio, Energía, Industria, Minas, Cultura, Patrimonio y la Oficina del Portavoz. Todas ellas se articularán en seis consejerías.

Por su parte, el partido naranja asumirá las áreas de Regeneración democrática y lucha contra el fraude y la corrupción, que estarán adheridas a la Vicepresidencia de Marín; además de las competencias de Educación, Formación y Universidad, Deportes y Turismo. El único nombre que ha trascendido para ocupar una cartera es el del parlamentario de Cs por la provincia de Málaga Javier Imbroda, que dirigirá la competente en materia de Educación y Deportes.

También recae en Cs las áreas de Desarrollo económico, autónomos, empresas y emprendedores, así como Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación, Justicia y Administración Local, según ha informado en una nota de prensa el partido, donde precisa que además PP y Cs pondrán en marcha una comisión permanente para la toma de decisiones coordinadas a fin de "facilitar la gestión y hacer de éste un gobierno eficaz y con menos trabas administrativas".

Hacienda y Familia, para el PP

De este modo, se confirma que el nuevo Gobierno, el primero que no presidirá un socialista en la historia de la autonomía andaluza, reduce el número de consejerías en su estructura, toda vez que el actual gabinete de Susana Díaz está compuesto por trece departamentos.

Atendiendo a las áreas anunciadas por sendos partidos este lunes, en contra de las aspiraciones expresadas en varias ocasiones por Juan Marín, finalmente Hacienda estará capitaneada por la formación de Moreno. El líder de Cs ha apostado por que la Consejería de Hacienda no la dirigiera el mismo partido que presida la Junta.

En lo que a las competencias de Familia respecta, la secretaria general del PP-A, Loles López, ha explicado sobre el hecho de que vaya a ser gestionada por el PP-A y no acompañe a las áreas de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación que asumirá Cs, que Familia "es un área transversal y tiene competencias en muchas materias".

Si bien no ha precisado si habrá una consejería exclusiva de Familia, sí ha pronunciado en relación a las declaraciones del líder de Cs, Albert Rivera, sobre que habrá una consejería sobre "familias con s", señalando que cuando el PP-A "habla de familia, lo hace de familias y no le pone apellidos, todo tipo de familias". "Otra cosa es que algunos partidos como el PSOE-A, como no tiene argumentos, quiera dinamitar lo que los andaluces han elegido en las urnas", ha apostillado.

Precisamente la creación de este departamento que el PP-A ha acordado con Vox provocó la pasada semana el primer rifirrafe entre los tres partidos que han negociado la investidura de Moreno como presidente de la Junta. Mientras Vox quiere que Familia sea un área independiente, Marín rechazó la creación de una consejería que solo abarque esta materia y apostó por integrarla junto a Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación.

Otro de los nombres que han sonado en las quinielas de posibles consejeros es el del portavoz del PP-A y presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, sobre lo que Loles López ha dicho que Moreno "no hablará de nombres hasta que pase la investidura", mientras ha destacado que el dirigente malagueño "es un compañero que a lo largo de toda su trayectoria política ha demostrado con hechos que es un grandísimo gestor".

Asimismo, la secretaria general del PP-A no ha desvelado cuándo tendrá lugar la toma de posesión ni el lugar de la misma. "Se ha hablado de Antequera (Málaga), que es un lugar emblemático para todos los andaluces, pero el lugar de la toma de posesión es algo que le corresponde a la presidenta del Parlamento y lo que ella decida bien estará", ha apuntado.