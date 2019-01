La búsqueda del niño desaparecido continuará durante la noche hasta su localización y rescate

En declaraciones a los periodistas, el portavoz del Instituto Armado ha confirmado que el operativo de búsqueda está compuesto por el Consorcio de Bomberos de Málaga (CPB), efectivos de la Guardia Civil, incluido el Equipo de Rescate e Intervención de Montaña; el Grupo de Especialidades Subacuáticas (GEAS); de la Policía Nacional y Local; de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y de Protección Civil, así como con empresas privadas que también colaboran en la búsqueda.

Con este operativo, ha continuado, se pretende "localizar y rescatar al niño", subrayado que "no van a parar hasta conseguirlo". "El dispositivo va a estar en funcionamiento todo el tiempo que sea necesario", ha añadido.

En relación al pozo donde se ha caído, ha explicado que el agujero mide 25 centímetros de diámetro y tiene 110 metros de profundidad, por lo que "solo se encuentran allí los efectivos necesarios". Igualmente, ha dicho que no se ha realizado ninguna perforación cerca del pozo para las tareas de búsqueda.

Asimismo, el portavoz ha indicado que por el momento no hay ninguna investigación abierta, dado que "lo importante es rescatar al niño".

Cabe recordar que los hechos han sucedido sobre las 14,00 horas cuando el 112 recibió un aviso de la caída de un menor de dos años por un agujero en la zona del Dolmen del Cerro de la Corona. Según la Subdelegación, se trata de un orificio de prospección para buscar agua de pequeño diámetro.

Por su parte, el diputado provincial responsable del CPB, Francisco Delgado Bonilla, señaló la "complejidad técnica" que conllevan las tareas de rescate, apuntando en declaraciones a Europa Press que el pozo en cuestión "al parecer, no contaba con protección alrededor". Efectivos continuarán la búsqueda del niño no habra alianxza con la extrema derecha o extrema izquiwrda. no habra ningun pacto con ellos o los separatas. me gustaria saber si los otroso los on tan claro. vox? nacionalpopulismo. no voy a renunciar al apoyo del primer partido