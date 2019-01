El Supremo deja sin la titulación necesaria a gran parte de la cúpula de la Policía Nacional

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo acaba de abrir una grave crisis en la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) al dejar, en la práctica, sin título universitario válido a más de 200 mandos de la institución que ahora se encuentran en un limbo legal.

El alto tribunal ha sentenciado que el curso online y exprés de Criminología que la polémica Universidad Rey Juan Carlos (URJC) -ya cuestionada por los casos de Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón- organizó para convertir en tiempo récord a los policías en universitarios "no es equivalente a una titulación media", pues "no cumple con la carga lectiva exigible", ya que en lugar de los 240 créditos actuales o los 180 que se exigían entonces, los policías en un "período corto de tiempo y mediante un curso a distancia de 60 créditos" se hicieron diplomados universitarios. El grado universitario que habilita a buena parta de los jefes de la institución, por tanto no es válido, apunta el tribunal.

Cerca de 200 actuales comisarios principales, comisarios, secretarios técnicos, subdirectores, jefes de división y jefes superiores sin titulación (diplomatura o licenciatura universitaria previa) consiguieron entre 2013 y 2015, y en cuestión de meses, el "grado universitario" que les exigía la Administración para poder optar a los puestos de más alta responsabilidad y sueldo en la institución gracias al cuestionado curso de la URJC, que fue diseñado 'ad hoc' para esos agentes cuando un cambio legislativo en la época les obligó a ser universitarios.