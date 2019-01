Vox pide al PP que Andalucía renuncie a Educación y Sanidad, derogar leyes de género y que expulse a 52.000 inmigrantes

Vox ha presentado un documento al PP con 19 propuestas para apoyar la investidura del candidato popular a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que incluye la petición de derogar la Ley contra la violencia de género andaluza, así como la de promoción de la igualdad y la de los derechos LGTBI.

En este documento, que Vox ha dado a conocer en Twitter tras iniciarse la reunión que mantienen hoy en Madrid con el PP para negociar la investidura, el partido de extrema derecha asegura que no prestará tampoco apoyo parlamentario para la "implantación, asignación de presupuesto y/o desarrollo" de estas leyes, que califica de "ideológicas".

Según el partido que dirige Santiago Abascal, la ley 13/2007 debe ser sustituida por una de violencia doméstica "que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia 'de género' y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista".