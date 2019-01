El PDeCAT podría cambiar su 'no' a los PGE si Sánchez ofrece "un diálogo con concreciones"

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha asegurado este martes que su partido mantiene su 'no' a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero que podría reconsiderar esta negativa si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece un diálogo a Cataluña con concreciones.

"Siempre hemos dicho que la posición cambiará si el señor Sánchez se comprometiera a una mesa de diálogo o a un diálogo franco con propuestas concretas para Cataluña", ha expuesto en una entrevista en la Cadena Ser Cataluña recogida por Europa Press.

Así, el partido independentista sigue en el 'no', pero no descarta cambios en esta posición: "Siempre hemos dejado la puerta abierta. Si hay verdaderamente unas ganas de solucionar el tema político catalán, nuestro voto podría cambiar, pero ahora mismo no está encima de la mesa".