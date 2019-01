Cientos de personas protestan en Pamplona por la sentencia que mantiene en libertad provisional a La Manada

Convocados por Andrea-Lunes Lilas, los asistentes han dado dos vueltas a la Plaza del Castillo y posteriormente representantes del colectivo feminista han leído un comunicado, en euskera y castellano, mostrando su "indignación" con la decisión tomada por la Audiencia de Navarra. "Estamos hartas, llevamos dos años y media aguantando decisiones de una Justicia claramente patriarcal", han indicado.

Según han dicho, "llevamos dos años y medio viendo cómo los hechos se describen como violación, como agresión, y sin embargo siguen siendo considerados como mero abuso y nada más". "Vemos en libertad a cinco personas condenadas a 9 años de cárcel cuando en casos menos sangrantes los condenados ingresan en prisión como por ejemplo a los chavales de Alsasua", han continuado.

A su juicio, el caso de La Manada es una "provocación". "Las mujeres venimos reivindicando el derecho a movernos con libertad a cualquier hora del día y de la noche porque queremos ser libres, no valientes", han comentado, para pedir la modificación del Código Penal "de forma que sea claro y sin fisuras". "No puede ser que para que se considere violación se exija a las mujeres oponer resistencia hasta el punto de poner en riesgo nuestras vidas; no hacer nada no implica querer", han comentado.

Han manifestado que "es necesaria la formación en género para jueces y juezas en el conjunto de la judicatura; no podemos permitir que se nos agreda dos veces, primero por hombres y después por la justicia que no nos cree" y han reclamado una "ley sobre violencia sexual, que proteja a las mujeres de manera integral".

Según han señalado, "resulta increíble que la joven violada por La Manada no haya sido considerada una víctima de la violencia de género porque su agresión queda fuera del ámbito de la pareja".

Han terminado diciendo que "se denuncia una violación cada 5 horas y este año ha sido asesinada en Laredo una mujer de 26 años en manos de su pareja y se han denunciado varias violaciones grupales en estos días como la de Alicante". Han pedido que hombres y mujeres "creemos una sociedad en la que podamos vivir en el respeto y la igualdad, es una labor que compete a toda la ciudadanía".

Por su parte, la portavoz de Andrea-Lunes Lilas Tere Sáez ha comentado, en declaraciones a los medios, que "la Justicia es muy lenta y dejar en libertad a unas personas que tienen una condena de 9 años nos parece injusto y no han pensado en esta víctima ni en ninguna mujer". "Es un error", ha manifestado, para pedir que el Tribunal Supremo sea "ágil" y "le entre el sentido común, que digan lo que es, no fue un abuso sino una violación".

Ha indicado que es "evidente" la "brecha entre la sociedad y la Justicia". "Aquí hay toda una sociedad que tiene muy claro que basta ya de violencia sexual a las mujeres, que las violaciones deben ser consideradas lo que son", ha indicado, para pedir un Código Penal "muy claro".