Mendia, "indignada" ante las críticas por su foto con Otegi, tras "aguantar lo que no está escrito en Euskadi" con ETA

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha mostrado su "indignación" ante las acusaciones "gruesas" que ha recibido por su foto de Navidad en la que aparece con otros líderes políticos vascos, entre ellos con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, después de que ella y su partido hayan "aguantado lo que no está escrito en Euskadi" con la violencia de ETA. Además, ha asegurado que el PSE-EE exigirá siempre "el reconocimiento de la victoria ética sobre quienes quisieron acabar con la libertad"", sin dejarse llevar "por fariseísmos ni populismos".

En una entrada en su blog, Mendia ha respondido a las críticas que ha recibido por participar en un reportaje navideño para un diario vasco, "junto a líderes de otras formaciones institucionales vascas", como Otegi, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez.

La líder de los socialistas vascos ha asegurado que "han sido días duros", en los que ha tenido que leer y escuchar "acusaciones gruesas". "No me afectan en lo personal, porque una ya ha visto de todo a estas alturas, pero me indignan en la medida que cuestionan, muchas veces desde la cómoda distancia, el compromiso ético y democrático del partido que lidero, de mis compañeros y compañeras, de una organización centenaria que ha tenido que aguantar lo que no está escrito por hacer política en este país", ha añadido.